Les animaux ne peuvent pas être vendus dans les magasins, selon la nouvelle loi sur le bien-être des animaux

24/09/2021 à 10h20 CEST

La nouvelle loi sur la protection des animaux dans laquelle travaille le gouvernement interdira l’élevage d’animaux de compagnie par des particuliers, l’achat d’animaux dans les magasins et, en outre, propose la conversion des zoos en lieux d’élevage en captivité indigène, entre autres, comme expliqué par le directeur général des droits des animaux, Sergio G. Torres.

Lors d’une réunion au Congrès avec plus de cinquante groupes et entités liés à la protection des animaux, Torres a exposé les grandes lignes du texte dans lequel travaille son département.

L’un des objectifs de la norme, comme l’indique le PDG, est “zéro sacrifice” et, pour cela, l’une des clés est “zéro abandon”. Dans ce sens, la norme créera jusqu’à six registres d’État : des animaux de compagnie, des centres zoologiques, des éleveurs, des personnes handicapées à appartenir aux animaux, des professionnels du comportement animal et des entités de protection des animaux.

Le premier d’entre eux cherche à établir un plus grand contrôle de ces animaux coordonné entre les 17 communautés autonomes et leurs données, à la fois leur origine et leur santé ; celui des noyaux zoologiques permettra non seulement un registre complet, puisque de nombreuses communautés autonomes n’en disposent pas, et disposent d’un système alphanumérique homogène dans tout le pays, mais aussi empêcher les « éleveurs pirates » de publier des publicités sur les plateformes Internet. Ce dernier point sera également renforcé, par ailleurs, par le nouveau registre des éleveurs.

Les individus ne peuvent pas avoir plus de cinq animaux dans leur maison et ceux qui veulent les avoir doivent s’inscrire en tant que noyaux zoologiques. Dans le cas où un individu a cinq animaux de compagnie ou plus lorsque la loi est approuvée, ils ne seront pas en dehors de la loi mais ils ne pourront pas en acquérir plus.

Uniquement des professionnels pour l’élevage

La règle prévoit également un registre national des personnes handicapées pour garder et travailler avec des animaux de compagnie qui, bien qu’il ne puisse pas être public en raison de la protection des données, ne permettra pas à ces personnes d’enregistrer un animal dans le système. “Le vétérinaire n’aura pas besoin d’être policier”Torres a déclaré dans des déclarations à Europa Press.

Le directeur général a également souligné que ceux qui travaillent avec des animaux seront réglementés, qui seront également enregistrés, qui devront être formés à des critères de positivité raisonnés et avec une formation spécifique. Parallèlement, l’objectif de l’enregistrement des entités de protection animale est une plus grande « professionnalisation » de celles-ci.

Avec ce système en place, souligne Torres, il sera de plus en plus proche du “zéro abattage” et aussi d’une meilleure régulation de l’élevage. En fait, Torres a souligné, “L’élevage sera exclusivement autorisé aux professionnels inscrits” et le nombre de portées sera limité en fonction des besoins des centres et établissements zoologiques, tous “soumis au contrôle vétérinaire”.

En ce sens, par exemple, l’élevage sera interdit lorsqu’il y a plus de 25% de consanguinité chez les animaux ou lorsqu’il y a des maladies génétiques.

«Éviter les achats compulsifs en magasin»

De la même manière, les sacrifices d’animaux seront réglementés, ce qui ne sera permis qu’« aux exceptions liées aux situations d’euthanasie », explicitement « bien » dans la règle, qu’« il n’y a aucune possibilité que quelqu’un, en raison de la saturation du centre ou du comportement de l’animal, peut accéder à la filière d’abattage ».

Le pinterdiction des animaux en magasin. «Éviter les achats compulsifs»Torres a souligné et agit sur la « situation de bien-être » des animaux de compagnie « dans ces espaces ».

De la même manière, l’élevage d’espèces non indigènes est interdit, y compris zoos, qui “ne pourront plus acheter d’animaux, en particulier les grands mammifères et les cétacés ». L’objectif, a expliqué le directeur général, est la “conversion de ces espaces” en centres de “réintroduction d’espèces indigènes”. A titre d’exemple, il a mis le rôle du zoo de Madrid dans le repeuplement de la loutre ibérique dans le pays, grâce à son élevage en captivité.

Concernant les animaux non indigènes, la Loi sur le bien-être animal prévoit également la création d’une « liste positive d’animaux de compagnie », qui déterminera quels animaux peuvent être achetés et vendus à l’extérieur du pays et qui s’articulera autour de trois axes : qu’ils soient pas un problème de santé publique, ce n’est pas un problème de sécurité publique – cela n’autorisera pas les poisons -, et ce ne sont pas un problème pour l’environnement – cela n’autorisera pas les envahisseurs extraterrestres actuels.

Chiens de tauromachie et de chasse

Concernant les animaux dans les expositions, Torres a rappelé qu’il y en avait beaucoup déjà réglementés par des réglementations régionales, bien qu’il ait souligné que Cette loi réglementera “strictement” les pèlerinages, l’équitation et d’autres actes du style auquel les animaux participent. Comme expliqué, ils ont travaillé avec des collèges vétérinaires pour déterminer une limite de température, d’âge ou d’autres aspects à partir desquels l’animal ne pourra pas accéder à cette tâche.

Ce qui n’est pas inclus dans la nouvelle loi sur le bien-être animal, c’est la tauromachie car elle est “pratique”, selon Torres. Bien qu’il reconnaisse que cette position peut prêter à des critiques, le directeur général estime qu’il est “nécessaire d’élaborer une bonne loi comme celle-ci” qui concerne “plus de 35 millions d’animaux” et éviter que son approbation “soit ralentie” et ne pas venir plus tôt pour terminer la législature.

Quant aux chiens de chasse, le texte les traite comme n’importe quel autre chien, c’est-à-dire que celui qui en a cinq doit être enregistré en tant que noyau zoologique, s’il veut se reproduire en tant qu’éleveur et doit disposer des installations adéquates, entre autres aspects. Ceci, a indiqué Torres, sera contrôlé par les forces de sécurité et les organismes qui, avec les systèmes d’identification mis en œuvre par cette loi et ceux qui existent déjà, seront en mesure de contrôler que les vaccinations et les identifications sont en ordre.

Avant 2023

La régulation des colonies félines, l’interdiction de l’élevage d’animaux à fourrure, la réglementation des sanctuaires animaliers ou l’interdiction du tir aux pigeons ou des combats de coqs, la stérilisation généralisée des animaux de compagnie ou la participation d’animaux dans les médias, sont d’autres questions incluses dans le texte.

Le projet de cette loi, a expliqué le directeur général des Droits des animaux, sera soumis à une consultation publique le 6 octobre et il est prévu qu’en novembre, il parvienne au Conseil des ministres au premier tour. De là, le texte doit passer par le traitement, d’abord au sein du Gouvernement, puis parlementaire. Dans cette dernière phase, Torres Il espère qu’il arrivera en janvier de l’année prochaine et que “le 1er janvier 2023 il sera en vigueur”.

Enfin, Torres a appelé à « resserrer » les entités afin que, maintenant que les budgets généraux de l’État sont en cours de négociation, une réduction de la TVA vétérinaire à 10 % soit atteinte. En outre, il a rappelé que le changement éventuel de la situation des animaux dans le Code pénal est de la responsabilité de la Justice, un ministère auquel, a-t-il souligné, ils ont déjà envoyé une proposition de texte qui modifie le type d’animal actuel dans le Code pénal. à « animal vertébré ».

