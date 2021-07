Les anneaux olympiques, savez-vous ce qu’ils signifient ?

13/07/2021 à 15h53 CEST

pari

Aussi étrange que cela puisse paraître, les anneaux olympiques n’étaient pas liés aux Jeux dès le début de leur célébration en tant que Jeux modernes en 1896. Ce n’est qu’en 1913 que le design actuel a été créé. Précis, simple et inégalé. Il a été réalisé par le grand inspirateur du concours, le Baron Pierre de Coubertin, avec une idée toute simple.

Cinq cerceaux, un pour chaque continent (Europe, Afrique, Asie, Amérique et Océanie) et six couleurs (bleu, jaune, noir, vert, rouge et le blanc du fond). Ceux-ci représenteraient tous les pays qui participaient à l’époque aux jeux. Ainsi était le bleu et le jaune de la Suède ; le blanc et le bleu de la Grèce ; du bleu, du blanc et du rouge de France… A rajouter donc aussi au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Belgique, en Italie et en Hongrie. Il a également été ajouté à l’Espagne, au Brésil et à l’Australie, en plus du Japon et de la Chine.

Un symbole unique s’est formé, auquel Coubertin a ajouté une idée qu’il avait également eue dans le passé. Cerceaux entrelacés, comme symbole d’union. C’était une idée que le Français avait sauvée puisqu’il présidait l’USFSA, une organisation d’athlètes français qui avait déjà deux anneaux imbriqués comme logo.

En raison du déclenchement de la Première Guerre mondiale, son introduction en tant que symbole officiel des Jeux a dû être retardée jusqu’en 1920, dans le Jeux d’Anvers (Belgique).

Une belle confusion

L’une des plus grandes curiosités de ces bagues est née dans les années 50, lorsque deux historiens américainsEn visitant Delphes, la région de la Grèce où se tenaient les Jeux pythiques, prédécesseurs des actuels, ils trouvèrent une pierre dont le symbole était sculpté. Ils pensaient alors que le logo venait de la Grèce antique et l’ont donc inclus dans leur livre “Histoire des Jeux Olympiques”.

Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La vérité est que cette table était là parce que les Jeux de Berlin 1936, le président du comité d’organisation, Carl Diem, a ordonné la création de cette pierre pour faire la cérémonie d’allumage de la torche à Delphes. Mais ils ont oublié de retirer la tablette, créant le faux mythe que son existence remonte à la Grèce antique.