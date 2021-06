Les années de procès entre le Valencia CF et DC Comics sur la fameuse batte se terminent par un curieux accord | Vie

Qui était avant, la poule ou l’œuf ? Qui imite qui ? L’affrontement judiciaire entre le Valencia CF et DC Comics a duré près d’une décennie, mais il semble qu’il se soit terminé à l’amiable.

Les entreprises nord-américaines sont généralement assez narcissiques et ont tendance à considérer les leurs comme le premier, le seul et le plus important.

Cela peut être vu quand vousUne entreprise utilise le nom ou l’image d’un objet commun, et suppose qu’elle seule peut l’utiliser … même si d’autres l’ont utilisé avant.

Cela n’a pas conduit à des situations surréalistes comme la plainte d’Apple contre une entreprise pour avoir utilisé un logo… une poire, qui selon Apple tentait d’imiter son Apple…

le Équipe de football Valence CF. a utilisé la silhouette d’une chauve-souris sur son bouclier depuis 1919, alors que la première bande dessinée de Batman n’est apparue qu’en 1939. Et pourtant, DC Comics a dénoncé à plusieurs reprises Valence pour avoir utilisé des chauves-souris dans leurs promotions.

L’une de ces plaintes a débuté en 2014, avec différentes tentatives de règlement. En 2018, le Valencia CF a tenté de breveter le logo du centenaire du club, mais DC Comics a déposé une autre plainte, l’empêchant.

Les deux parties ont essayé de négocier, et apparemment des mots assez forts ont été échangés. Selon le journal Marca, via Hobbyconsolas.com, le représentant du Valencia CF a même déclaré : “quand le club de football a commencé à utiliser la batte en Amérique, les bisons ont été chassés”.

Enfin, après 22 mois de négociations, les deux parties sont parvenues à un curieux accord.

Comme cela a été rendu public, Le Valencia CF pourrait continuer à utiliser son logo de chauve-souris du centenaire du club, à condition que ne l’utilisez pas sur des personnages fictifs, il ne peut donc pas être confondu avec la chauve-souris de Batman.

Cela semble être un accord raisonnable pour le club espagnol, car après tout, il est dédié au football. Mais cela limite le merchandising possible de bandes dessinées, de jeux vidéo, etc., où un personnage fictif peut porter le logo de Valence.

Cela nous ramène donc au début : qu’est-ce qui s’est passé avant, la poule ou l’œuf ? (ou la batte de Valencia et DC Comics)…