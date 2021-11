Les années passent, les records continuent de tomber

Milan a concédé la première défaite du parcours contre la Fiorentina (4-3) dans un match où les hommes de Pioli ont commis deux graves erreurs qui « donnent » l’avantage à Naples, quoi qu’ils fassent demain. Un duel qui, bien sûr, ne peut pas servir d’exemple pour faire face à la confrontation capitale contre l’Atlético de Madrid mercredi prochain.

Dans un mauvais match, les ‘rossoneri’ ont émergé Ibrahimovic faire un doubler en cinq minutes et pimenter en fin de partie, même si dans les dernières minutes, Vlahovic a encore une fois profité d’une grave erreur défensive pour laisser les trois points à Florence, laissant le 4 à 3 des siens inutile sur le dernier jeu.

Avec son double Zlatan Ibrahimovic est devenu le joueur le plus âgé à avoir marqué plus de 2 buts dans un match de Serie A et le premier joueur de 40 ans à inscrire plus de 2 buts dans un match dans les 5 grands championnats européens des années 2000 (40 ans, 48 ​​jours).

Griezmann sera contre Milan

Le français Antoine Griezmann, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, pourra enfin disputer le match de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions contre Milan, mercredi prochain au stade Wanda Metropolitano.

La commission d’appel de l’UEFA a fait droit à son appel et a annulé son deuxième match de sanction, comme l’instance l’a communiqué vendredi au club rojiblanco.