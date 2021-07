Les annonceurs craignent que iCloud Private Relay ne mette fin aux empreintes digitales

in

L’une des nouvelles fonctionnalités annoncées lors de la WWDC 2021 avec iOS 15 et macOS Monterey est iCloud Private Relay, qui fonctionne essentiellement comme une couche de sécurité supplémentaire qui garantit la confidentialité des utilisateurs lorsqu’ils naviguent sur le Web. Pendant ce temps, les agences de publicité s’inquiètent de la façon dont Private Relay pourrait mettre fin aux empreintes digitales.

iCloud Private Relay fait partie d’iCloud+, c’est ce que Apple appelle désormais les plans d’abonnement iCloud payants avec plus de stockage. Avec Private Relay, Apple fournit plusieurs proxys de sécurité qui modifient l’itinéraire du trafic des utilisateurs et le gardent privé. C’est presque comme si Private Relay était le VPN d’Apple pour les abonnés iCloud.

Lorsque cette option est activée, l’adresse IP réelle de l’utilisateur n’est pas affichée sur les serveurs tiers afin qu’ils ne puissent pas les suivre sur le Web, ce qui est connu sous le nom d’empreinte digitale. Presque toutes les publicités que vous voyez sur les sites Web et les applications sont basées sur des données collectées par le processus de prise d’empreintes digitales, il n’est donc pas surprenant que les sociétés de publicité soient préoccupées par iCloud Private Relay.

Comme l’a souligné un rapport Digiday, Private Relay s’associe à App Tracking Transparency, une fonctionnalité introduite avec iOS 14.5 pour empêcher les applications de suivre les utilisateurs sans demander la permission. Avec ATT, Apple s’appuie sur les développeurs pour mettre à jour leurs applications et demander aux utilisateurs s’ils souhaitent ou non être suivis. Private Relay devrait réduire considérablement le suivi des utilisateurs à un niveau système plus profond.

Et c’est là que réside le hic pour les administrateurs de publicité. Apple leur a dit que les empreintes digitales étaient interdites, mais ne semble pas appliquer cette politique de manière agressive. Peu de dirigeants, cependant, pensent que cette inaction perçue durera. Finalement, selon la pensée, Apple n’aura pas besoin d’appliquer une politique comme ATT pour débarrasser son système d’exploitation mobile des empreintes digitales – il aura la technologie pour empêcher que cela ne se produise en premier lieu. La raison : Relais Privé.

Cependant, cela entraînera probablement encore plus d’entreprises en colère contre Apple. Nii Ahene, responsable de la stratégie chez Tinuiti, prévient qu’Apple doit faire attention à éviter que Private Relay ne soit considéré comme « anticoncurrentiel ou trop dictatorial », car la société a été accusée de pratiques monopolistiques.

“Apple doit être prudent lorsqu’il utilise sa position sur le marché d’une manière qui pourrait être interprétée comme anticoncurrentielle ou trop dictatoriale”, a déclaré Nii Ahene, directeur de la stratégie de l’agence numérique Tinuiti. « C’est pourquoi il y a un déploiement progressif du plan de confidentialité d’Apple. L’entreprise communique tôt ce qu’elle va faire, commence à avoir des conversations en coulisses, puis au fil du temps, l’application de la politique ATT commence à se mettre en place. »

Lorsque Apple a introduit ATT, des entreprises comme Facebook ont ​​publiquement critiqué cette fonctionnalité car elle affecte directement le secteur de la publicité, qui est à l’origine des principaux revenus de ces entreprises. Maintenant, ce n’est qu’une question de temps avant que davantage d’entreprises ne se prononcent contre iCloud Private Relay.

Les nouvelles fonctionnalités iCloud+ seront disponibles cet automne pour les utilisateurs exécutant iOS 15 et macOS Monterey. Les utilisateurs bêta qui sont abonnés à iCloud peuvent désormais activer Private Relay.

