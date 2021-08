Les annonceurs des Jeux olympiques de NBC sont vraiment bons et devraient être célébrés

Et bien sûr, le travail en studio est excellent aussi. Comme je l’ai dit, j’ai quelques problèmes avec certains choix de couverture et de présentation. Je ne comprends vraiment pas pourquoi certains choix de programmation ont été faits, mais les diffuseurs eux-mêmes sont de premier ordre. Je pense que Mike Tirico était le bon choix pour diriger la couverture aux heures de grande écoute. C’est une main si ferme, et j’espère vraiment le revoir pour de nombreux Jeux olympiques à venir. Maria Taylor était un ajout bienvenu, et j’aimerais voir son rôle s’étendre maintenant qu’elle n’est plus sur ESPN.

Je vais aussi crier Liam McHugh et Rebecca Lowe entre autres. C’était aussi agréable de voir Michael Phelps en studio. Il avait une tonne de bonnes connaissances en natation et, bien sûr, a très bien réussi ses conversations sur la santé mentale. Et aucun article sur les diffuseurs ne saurait être complet sans mentionner Johnny Weir et Tara Lipinski qui sont toujours fabuleux. Je préférerais de loin regarder les cérémonies avec eux plutôt que des alternatives plus sèches.