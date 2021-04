Les annonciateurs de l’effondrement financier imminent ⋆ .

de 21st Century Wire:

Sky News Australie rapports…

Les gens doivent examiner tous leurs actifs financiers dès maintenant et dire «Je veux les vendre ou les préserver», car leur valeur va baisser dans les années à venir, déclare Harry Dent, fondateur de HS Dent Investment Management.

«L’immobilier, les actions, tout sauf le gouvernement le plus conservateur, les bons du Trésor australien et américain, vont devenir réalité et cela va faire plus mal que quiconque ne le pense.

«Et personne ne pense que cela pourrait arriver et je suis le seul au monde à le dire», a déclaré M. Dent à l’animateur de Sky News, Chris Smith.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

«Une fois que vous obtenez des bulles de cette ampleur, il n’y a aucun moyen de les arrêter, elles doivent revenir à la réalité».

«Je vous le dis, c’est 30 à 50% pour l’immobilier dans la plupart des pays et 60 à 90% dans les actions dans la plupart des pays.»

«Cela va tuer les portefeuilles de retraite de la plupart des gens…. Et ils ne peuvent rien y faire … Je vous dis que cela arrive dans les deux à trois prochaines années.

«Et je pense que ça va commencer dans un mois ou deux.»

Regardez ce segment déchirant alors que Chris Smith parle à l’investisseur Harry Dent de l’effondrement à venir:

En savoir plus @ 21stCenturyWire.com