Les annuaires téléphoniques et les cabines disparaissent conformément à la nouvelle loi sur les télécommunications | La technologie

Aujourd’hui, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi générale sur les télécommunications visant à réglementer les aspects liés aux équipements de télécommunications et à l’utilisation du domaine public pour l’utilisation des communications, c’est-à-dire les cabines.

L’Espagne possède l’un des réseaux de télécommunications les plus étendus d’Europe. Notre système de cabines téléphoniques a inondé les villes de notre pays depuis de nombreuses années, mais il y a bien longtemps qu’elles sont devenues un mobilier urbain quasi obsolète.

Notre système juridique a encouragé l’investissement et déploiement d’installations pour mettre en œuvre des réseaux mobiles. L’infrastructure des télécommunications évolue et nous avec.

Une coordination a également été mise en place pour permettre le déploiement de réseaux à haute capacité et les procédures d’installation d’antennes mobiles ont été réduites. Mais cela entraînera également la suppression des cabines téléphoniques et les annuaires téléphoniques, qui n’orneront plus les rues.

Ils ont été considérés comme des objets obsolètes et ne sont pas utilisés actuellement. Il est préférable de donner à l’utilisateur plus de liberté pour choisir entre les options mobiles qui existent.

Tout est dû à la nouvelle règle, qui se veut conforme à la directive communautaire. Pour cela, de nombreux points relatifs à l’infrastructure des télécommunications seront améliorés, donner plus d’importance au maintien d’un réseau stable et libre.

Améliorations des droits des utilisateurs et des handicapés

Le but est d’avoir une plus grande transparence dans les contrats, qui doit inclure les conditions détaillées dans un résumé avant de contracter. Il modifie sa durée maximale, qui sera limitée à 24 mois.

Pour la première fois, il va réglementer les accords de paquet de services. Bien que nous ayons un contrat avec téléphone, internet et télévision, des réglementations sectorielles différentes ne lui seront pas appliquées.

Apple, entreprise sensible aux minorités, a proposé au comité technique Unicode 13 nouveaux emojis associés au handicap, qui sont en réalité 45 si l’on ajoute les différentes variantes pour représenter toutes les races.

A partir de maintenant aussi la carte mobile peut être déverrouillée pour faciliter le changement d’opérateur, conservez le solde prépayé et le droit à la redirection ou à l’accès gratuit des e-mails une fois le contrat résilié.

La norme veut également s’efforcer de créer des communications plus accessibles pour les personnes ayant des déficiences sensorielles. Dans un monde plein de mobiles, les aveugles peuvent avoir beaucoup moins d’options et la loi veut combler cette fracture numérique.

Enfin, ils vont apporter des modifications techniques qui permettront une localisation plus précise des personnes en situation d’urgence qui appellent le 112. Une attention particulière est portée aux personnes handicapées, qui doivent pouvoir accéder au numéro d’urgence avec la même facilité.

Nous manquons de cabines, mais nous obtenons des communications mobiles qui, espérons-le, seront plus sûres, plus rapides et plus stables. Espérons que ce soit le cas et que nous puissions tous profiter, y compris les personnes handicapées, de services optimaux.