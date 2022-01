Les annulations de COVID pour 2022 s’accumulent – ​​la liste à ce jour

Crédit photo : Magnus Lunay

Les annulations COVID se poursuivent en 2022 – voici une liste des événements et des visites annulés jusqu’à présent.

Dead and Company a annulé son prochain festival Playing in the Sand à Cancun. John Mayer s’est retiré du premier week-end de l’événement en raison d’un test positif pour COVID-19.

De nombreux participants qui ont acheté des forfaits avec séjours à l’hôtel étaient déjà au Mexique ou en route. « C’est avec le cœur très lourd que nous devons annuler les deux week-ends de l’événement Dead & Company Playing in the Sand 2022, en raison de cas supplémentaires de COVID-19 parmi plusieurs artistes et membres du personnel », indique le communiqué du CID.

Les Grammy Awards 2022 sont reportés indéfiniment en raison de problèmes de COVID-19 à Los Angeles. « Après un examen attentif et une analyse avec des responsables de la ville et de l’État, des experts en santé et sécurité, la communauté des artistes et nos nombreux partenaires, nous avons reporté les 64e Grammys », indique le communiqué de la Recording Academy. Ce report a conduit BS à annuler son vol vers les États-Unis.

Bit Hit Music déclare : « Nous nous préparions à assister à la cérémonie de remise des prix, mais nous avons arrêté la discussion après avoir appris la nouvelle du report. Cependant, le concert à Séoul qui est prévu en mars se déroulera sans accroc.

L’artiste Rina Sawayama a déclaré à ses fans qu’elle avait dû annuler sa tournée européenne en 2022 alors que les annulations de COVID s’accumulaient.

« En raison des restrictions en cours résultant de la récente vague de COVID, je dois annuler toutes mes dates européennes en mars de cette année », a déclaré l’artiste. La tournée à guichets fermés commençait le 19 mars avec un spectacle à Paris. Jusqu’à présent, Sawayama n’a pas confirmé si ces annulations affectent l’étape nord-américaine de la tournée, qui débutera en avril.

Pompano Beach en Floride a annulé son Jazz Fest Pompano Beach prévu les 28 et 29 janvier. La ville a signalé une centaine d’employés malades.

Un prochain concert intitulé « The Bounce back » avec le rappeur YG a été annulé à Stockton. Le promoteur Ryan Stolz a décidé de reporter l’événement en raison de la flambée de COVID-19 dans le comté de San Joaquin. Le concert a été reprogrammé pour avoir lieu le 21 mai.

Un concert du SPA Trio – la soprano Susanna Phillips, l’altiste Paul Neubauer et la pianiste Anne-Marie McDermott – a été reporté, a annoncé la Chamber Music Society de Palm Beach plus tôt cette semaine.

La société a cité une «annulation imprévue d’un artiste» comme raison. La société annoncera une date reportée lorsqu’elle sera confirmée. Le Detroit Symphony Orchestra a également annulé deux de ses apparitions les 15 et 17 janvier au Kravis Center de West Palm Beach.