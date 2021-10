Les annulations de Southwest Airlines provoquent le chaos

Les annulations de vols faisaient partie intégrante des voyages bien avant la pandémie. Mais même dans le nouvel environnement provoqué par COVID-19, les près de 2 000 annulations de Southwest Airlines ce week-end ont représenté un incident extrême et un mauvais look pour une compagnie aérienne qui s’est longtemps vantée de sa convivialité et de son service client. En effet, cette compagnie aérienne est censée être celle que tout le monde « aime ». C’est grâce à tout, des agents de bord parfois idiots au cœur du logo de la compagnie aérienne basée à Dallas. Cette ambiance conviviale s’étend même au symbole boursier de l’entreprise : « LUV ».

Mais beaucoup, et nous voulons dire beaucoup, moins de gens aiment la compagnie aérienne en ce moment. Southwest a annulé plus de 1 800 vols ce week-end, bloquant des milliers de passagers à travers les États-Unis. C’est le genre de chose qui génère déjà une colère légitime chez les voyageurs. Mais les explications de Southwest expliquant pourquoi tout cela s’est produit en premier lieu ont soulevé autant de questions que de réponses.

Ligne client du sud-ouest à Denver, Colorado, après que des vols aient été annulés de manière inattendue dans le cadre d’une grève présumée liée au mandat des vaccins. pic.twitter.com/dfly9PKw8b – Marie Oakes (@TheMarieOakes) 11 octobre 2021

Annulations record de Southwest Airlines

Fondamentalement, la compagnie aérienne a blâmé une combinaison de facteurs, notamment des problèmes de contrôle du trafic aérien ainsi que des conditions météorologiques défavorables. Dans un tweet de samedi, voici ce que Southwest a déclaré: « Les problèmes (de contrôle du trafic aérien) et les conditions météorologiques perturbatrices ont entraîné un volume élevé d’annulations tout au long du week-end pendant que nous travaillons pour récupérer notre opération. »

OK très bien. Mais la FAA elle-même s’est également tournée vers Twitter, en publiant une déclaration qui peut essentiellement être lue comme : N’osez pas blâmer cela sur nous ou sur nos employés du contrôle du trafic aérien. « Aucune pénurie de personnel pour le trafic aérien de la FAA n’a été signalée depuis vendredi », indique le communiqué de la FAA. «Des retards et des annulations de vols se sont produits pendant quelques heures vendredi après-midi en raison de conditions météorologiques extrêmes généralisées, d’une formation militaire et d’un personnel limité dans une zone du centre en route de Jacksonville. Certaines compagnies aériennes continuent de rencontrer des problèmes de planification en raison du fait que les avions et les équipages ne sont pas à leur place. »

Et comme si cela ne suffisait pas ? La FAA a poursuivi dimanche soir avec ce tweet comme une défense supplémentaire d’elle-même. Ce qu’il a décidé était assez important pour épingler en haut de sa page :

Le statut en temps réel du contrôle du trafic aérien est toujours disponible pour le public. Regardez à tout moment. Allez à la source et vérifiez vous-même : https://t.co/2JqKd70wIr — La FAA ️ (@FAANews) 11 octobre 2021

La faute à la météo

C’est donc le problème du contrôle du trafic aérien. Qu’en est-il de l’allégation de mauvais temps ?

L’une des raisons pour lesquelles cette affirmation a semblé suspecte à certaines personnes est que – ne vous attendriez-vous pas à une sorte de vague équivalente d’annulations de la part de concurrents du sud-ouest comme Delta et United ? D’autant plus que la météo était suffisamment mauvaise pour qu’une compagnie aérienne comme Southwest annule 28% de ses vols ce week-end ? Pourtant, selon FlightAware, Delta Air Lines n’a signalé que trois vols annulés dimanche et neuf pour United Airlines. American Airlines a signalé 143. FlightAware, cependant, a montré un énorme 1 019 annulations de Southwest Airlines et 691 autres retards de vol dimanche soir.

Un porte-parole de Southwest a déclaré dimanche à Bloomberg que ce qui s’était passé ici était le mauvais temps en Floride, déclenchant essentiellement une vague de perturbations. Et que les problèmes de contrôle du trafic aérien limités à cette seule région n’ont fait qu’aggraver le problème.

Rapports Bloomberg : « Il est plus difficile de se remettre de tels problèmes de nos jours car il y a moins de fréquences entre les villes dans l’horaire actuel du transporteur, a déclaré le porte-parole.

Des rumeurs circulent sur le mandat du vaccin

Il y a, en attendant, encore un facteur de complication à noter. Celui qui est responsable de dizaines de tweets en colère et de publications sur les réseaux sociaux dénonçant Southwest. Et c’est un soupçon que le mandat fédéral sur les vaccins est également derrière cela, au moins dans une certaine mesure.

Retards et annulations importants pour les passagers voyageant avec Southwest Airlines. La compagnie aérienne signale qu’un programme de gestion du trafic aérien a été mis en place en raison des conditions météorologiques à l’origine des sauvegardes de vol. Cependant, certains passagers entendent que certains employés ont quitté leur travail. pic.twitter.com/QSpQbglgnc – Jewell Hillery (@HilleryJewell) 10 octobre 2021

« Le mandat de vaccin illégal de Joe Biden au travail ! » a tonné le sénateur américain et brandon du GOP Ted Cruz, dans un tweet dimanche soir. « Du coup, nous manquons de pilotes et de contrôleurs aériens. »

Vous pouvez trouver des tonnes de commentaires en colère comme celui-ci sur les réseaux sociaux en ce moment. C’est pourquoi la Southwest Airlines Pilots Association a décidé de se prononcer, en publiant vendredi la déclaration suivante :

La SWAPA est consciente des difficultés opérationnelles affectant Southwest Airlines aujourd’hui en raison d’un certain nombre de problèmes, mais nous pouvons affirmer avec certitude que nos pilotes ne participent à aucune action officielle ou non officielle. Nos pilotes continueront à surmonter la mauvaise planification de la direction de SWA, ainsi que tous les défis opérationnels externes, et resteront les pilotes les plus productifs au monde. Ils continueront de se concentrer sur leur plus haute priorité : la sécurité. Les pilotes SWAPA sont de vrais professionnels et maintiendront toujours le plus haut niveau de responsabilité envers leurs équipages, leurs passagers et notre compagnie aérienne.

Néanmoins, une telle assurance que le mandat du vaccin n’a pas provoqué d’action de travail ici n’a pas suffi à influencer tout le monde. Voici une des raisons pour lesquelles : vendredi, il y a quelques jours à peine, devinez qui est allé en justice pour empêcher Southwest d’appliquer un mandat de vaccination ?

Nul autre que la Southwest Airlines Pilots Association.

Rappel : @SouthwestAir a accepté 3,2 milliards de dollars des contribuables. Cet argent a gardé ses pilotes employés pendant la pandémie. Cela a également fait de @SouthwestAir la première compagnie aérienne à afficher un bénéfice. Et maintenant, apparemment, beaucoup de ces pilotes ne veulent pas aider la société en se faisant vacciner. – Andrew Ross Sorkin (@andrewrsorkin) 11 octobre 2021