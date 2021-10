Les annulations de vols de Southwest pourraient être une grève du vaccin pilote

Southwest Airlines blâme les problèmes météorologiques et de tour pour près de 2 000 de leurs vols qui ont été annulés ce week-end – mais beaucoup pensent que la vraie raison est … une grève des pilotes contre les vaccins.

Voici l’affaire … plus de 1 800 vols SA (et plus encore) ont été annulés directement entre samedi et dimanche dans tout le pays – laissant encore plus de passagers potentiels bloqués ou sans voyage en avion pour le week-end de vacances.

Rupture : @SouthwestAir exigera que les employés se fassent vacciner pic.twitter.com/RmKOgxdxtC – davidshepardson (@davidshepardson) 4 octobre 2021 @davidshepardson

Southwest a déclaré que les mauvaises conditions météorologiques en Floride et les barrages routiers ultérieurs du contrôle du trafic aérien étaient responsables des annulations massives – mais la FAA a repoussé, admettant que vendredi était un peu le bordel à Jacksonville … mais notant que samedi / dimanche semblait bien. D’autres compagnies aériennes ont également signalé beaucoup moins d’annulations au cours de la même période.

Alors… qu’est-ce que ça donne ??? Il semble que quelqu’un ne soit pas franc sur la raison pour laquelle tant de vols du sud-ouest continuent de rester au sol – mais il existe une théorie qui pourrait avoir une certaine crédibilité.

Les problèmes de l’ATC et les conditions météorologiques perturbatrices ont entraîné un volume élevé d’annulations tout au long du week-end pendant que nous travaillons à la reprise de nos opérations. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous accommodons les clients concernés, et les temps d’attente du service client sont plus longs que d’habitude. (1/2) pic.twitter.com/o1scQJ5lLb – Southwest Airlines (@SouthwestAir) 9 octobre 2021 @SouthwestAir

Vendredi, le syndicat pilote de Southwest a déposé des documents juridiques visant à suspendre un mandat de vaccin entré en vigueur la semaine dernière – à la suite de Bidenpour les travailleurs fédéraux et/ou les sous-traitants, qui s’applique à la compagnie aérienne. Cela n’a pas été résolu avant le week-end, semble-t-il.

Alors que Southwest n’a pas parlé d’une éventuelle grève … le syndicat lui-même a rejeté l’idée qu’il était à blâmer, en disant … « [W]ous pouvons dire en toute confiance que nos pilotes ne participent à aucune action professionnelle officielle ou non officielle.

Sources aériennes: le centre @FAANews de masse à Jacksonville – a provoqué un effet d’entraînement et plus de 1000 annulations de vols affectant principalement @SouthwestAir – rapporte un « malaise » pour protester contre #VaccineMandate – Leland Vittert (@LelandVittert) 10 octobre 2021 @LelandVittert

Ils ajoutent… « Nos pilotes continueront à surmonter la mauvaise planification de la direction de SWA, ainsi que tous les défis opérationnels externes, et resteront les pilotes les plus productifs au monde. »

Sur le disque, ils nient toute sorte de protestation – mais il existe des rapports, citant des sources aériennes, qu’un « sickout » massif s’est produit et que les effets d’entraînement se font toujours sentir.

Quelle que soit la vérité ici… ça fout en l’air beaucoup de gens et cause beaucoup de problèmes. Et, S’il y a du mérite à la spéculation malade – cela pourrait aussi être un mauvais signe de ce qui va arriver dans d’autres industries qui pourraient essayer d’imposer les vaccins aux employés.