Les antennes 5G sous-écran pourraient rendre mmWave moins nul

Une entreprise coréenne a créé la technologie Antenna-on-Display. Cela voit une antenne mmWave 5G transparente placée sous l’écran d’un smartphone. Cela devrait se traduire en théorie par une connectivité mmWave 5G plus fiable.

mmWave 5G est le type de connectivité cellulaire le plus rapide disponible actuellement, dépassant la 5G inférieure à 6 GHz qui constitue actuellement l’épine dorsale de la majorité des réseaux 5G. Mais mmWave est un peu plus capricieux, fonctionnant sur des distances plus courtes et nécessitant par conséquent plus d’antennes.

Maintenant, la société de capteurs tactiles OLED Dongwoo Fine-Chem a révélé la technologie Antenna-on-Display (AoD). Comme son nom l’indique, Antenna-on-Display est une antenne mmWave transparente qui se trouve sous l’écran. L’antenne prend également en charge les bandes n257, n258 et n260 mmWave.

Cette approche diffère des antennes mmWave classiques, qui sont placées sur les bords de l’appareil ou à l’arrière. L’entreprise affirme que l’avant du téléphone était un endroit idéal pour positionner une antenne mmWave, car elle avait la “possibilité la plus faible” que les utilisateurs la couvrent avec leurs mains. Donc, si le raisonnement de l’entreprise tient le coup, les téléphones dotés de la technologie AoD devraient offrir une connectivité mmWave plus fiable et des vitesses potentiellement plus rapides également.

Dongwoo a également évoqué la possibilité d’apporter cette technologie d’antenne à des objets tels que les fenêtres de véhicules et de bâtiments, les panneaux et les lampadaires. Cela permettrait théoriquement d’étendre l’infrastructure 5G sans avoir besoin d’autant d’équipements visibles.

Une préoccupation potentielle est de savoir si l’antenne sur écran est vraiment invisible pour l’utilisateur, même si la société affirme que la technologie est effectivement transparente. Nous avons déjà vu des artefacts et du flou dans la zone au-dessus d’une caméra selfie sous l’écran, mais cela est en grande partie dû à la résolution inférieure dans cette zone, de sorte que plus de lumière peut atteindre le capteur lui-même.

La société a annoncé qu’elle ferait la démonstration de la technologie en ligne lors du MWC 2021 à Barcelone. Néanmoins, nous avons demandé à Dongwoo Fine-Chem si la technologie AoD est invisible pour les utilisateurs, si elle a signé des accords avec des fabricants de smartphones et quand nous pouvons nous attendre à voir les premiers produits disponibles dans le commerce avec cette technologie. Nous mettrons à jour l’article si/quand il nous revient.