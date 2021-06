Les antennes des réseaux 5G pourraient être intégrées sous l’écran | La technologie

Cette société estime que les antennes pour la 5G peuvent être intégrées dans les panneaux de bornes et placées juste en dessous pour offrir de meilleures performances réseau.

La 5G est la promesse de la technologie des télécommunications pour offrir des réseaux à des vitesses fulgurantes. On s’attend à ce que ce soit une réalité pour les années à venir, mais sa mise en œuvre implique une énorme logistique. De nombreux pays se préparent à l’arrivée de ce réseau avec la sortie des bandes nécessaires, les entreprises de téléphonie mobile ont également commencé à lancer des terminaux milieu et bas de gamme avec la 5G.

Ce qui se passe, c’est que, pour le moment, cette mise en œuvre se fait avec prudence et les entreprises explorent de nouvelles façons d’intégrer les antennes nécessaires pour utiliser la 5G. La dernière en date qui a été développée est un moyen d’inclure les antennes sous l’écran des terminaux. Oui, tout comme ce qui se fait avec les caméras destinées aux selfies.

Cette proposition risquée vient de la main d’une entreprise coréenne, Dongwoo Fine-Chem. La société se consacre à la création de capteurs tactiles OLED, elle a donc de l’expérience dans l’inclusion d’éléments sous l’écran des terminaux. La technologie qu’ils ont proposée pour les antennes s’appelle Antenna-on-Display ou AoD.

En intégrant les antennes sous l’écran, on obtiendrait que l’utilisateur ne bloque pas les antennes comme cela arrive lorsqu’elles se trouvent sur les bords du terminal. Ces antennes seraient transparentes et supporteraient de nombreuses bandes mmWave telles que les n257, n258 et n260 entre autres.. Ce qui fait douter, c’est de savoir si elles seront vraiment transparentes et il ne sera pas possible de voir comment cela s’est passé avec des solutions pour masquer la caméra.

Cette intégration des antennes est peut-être ce dont l’industrie a besoin pour créer beaucoup plus de terminaux compatibles avec les réseaux 5G, bien que pour le moment il faudra attendre de voir une application réelle de ces antennes.