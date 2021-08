Les anti-masques du Tennessee font des menaces ; Rand Paul répand de la désinformation ⋆ .

Dans l’actualité aujourd’hui : une journée chargée dans l’actualité pandémique, mais une attention particulière devrait être accordée aux parents anti-masques du comté de Williamson, Tennessee, pour avoir menacé les travailleurs de la santé qui tentent de protéger leurs enfants de la mort. C’est le comté de Williamson, Tennessee. Prenez-en note.

Dans d’autres nouvelles, cette nouvelle vague de pandémie continue de cibler les enfants, car les enfants sont le plus grand groupe encore non vacciné. Un autre législateur républicain a été suspendu des médias sociaux pour avoir diffusé de la désinformation sur la pandémie et, oui, c’est Rand Paul. Et les républicains du Texas émettent des mandats d’arrêt contre les démocrates de l’État qui refusent toujours de jouer avec les tentatives de suppression des électeurs républicains.

Une fonction spéciale:

• Le guide Daily Kos Elections sur la façon dont le redécoupage se déroulera dans les 50 États

Voici ce que vous avez peut-être manqué :

• Maintenant, la Chambre a son mot à dire sur les infrastructures; Sinema, Manchin doivent bien jouer ou faire face à un échec massif

• Les décès dus au COVID-19 ont été extrêmement rares chez les enfants, ce n’est malheureusement plus vrai

• Le comté du Tennessee adopte un mandat de masque pour les écoles, les parents choisissent la violence: “Nous vous trouverons”

• Le sénateur Rand Paul suspendu de YouTube après avoir mis en ligne des déclarations anti-sciences vraiment ignorantes

• Les Américains ne sont pas furieux contre les non vaccinés. Ils sont furieux contre l’irresponsable volontaire

• Les républicains du Texas décident d’arrêter les démocrates de la maison d’État qui contrecarrent leurs plans de suppression des électeurs

Pleins feux sur la communauté :

• Le Seau Quotidien : KELP ! SAUVEZ-NOUS! La planète doit sauver le varech pour lutter contre le changement climatique

Tendances également de la communauté :

• Vladimir Poutine montre aux républicains du Texas comment procéder et ordonne des révisions de l’histoire de la Russie

• Assez est connu. Vacciner nos enfants MAINTENANT

