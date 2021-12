Les anti-vaccins et les droitiers français répandent la rumeur selon laquelle Brigitte Macron est née homme

La première dame de France, Brigitte Macron, a déclaré qu’elle intenterait une action en justice après que des rumeurs ont circulé autour de Twitting affirmant qu’elle était née sous le nom de Jean-Michel Trogneux ont circulé sur Twitter français.

Elle fait évidemment tout cela de travers, mais selon The Independent :

L’épouse du président français Emmanuel Macron, Brigitte Macron, 68 ans, va poursuivre les instigateurs de l’étrange théorie du complot, a rapporté le journal parisien Le Figaro.

La rumeur a commencé lorsque le journal de droite Faits et Documents a publié un article en septembre affirmant qu’il avait mené une enquête de trois ans sur Mme Macron et que leur théorie était soutenue par de nombreux experts, selon CNews.

Selon le journal britannique Express, la rumeur est propagée par des théoriciens du complot de droite typiques et des anti-vaccins.

Si Mme Macron craint que les gens croient réellement à cette merde, la meilleure façon de gérer cela est de dire en riant : « Si c’était vrai, je vous l’aurais dit il y a des décennies parce que j’ai l’air si fabuleux ! Malheureusement, ce n’est pas le cas et ma beauté est toute naturelle. Dommage, cela aurait fait une belle histoire.

Au lieu de cela, elle attire davantage l’attention sur la rumeur et lui donne peut-être un peu de force en se mettant sur la défensive :

Le 10 décembre, la journaliste qui a affirmé avoir « enquêté » sur les allégations – Natacha Rey – a accordé une interview sur la théorie qui a duré près de quatre heures, selon Numerama. La vidéo a été supprimée, mais pas avant d’avoir atteint 470 000 téléspectateurs.

Observez bien la démarche et la façon de s’asseoir #JeanMichelTrogneux pic.twitter.com/ULx3PB2Esr – Patrick MCG (@PMacgoohan) 15 décembre 2021

Et tout le monde sait qu’Internet vérifie tout trois fois pour s’assurer que c’est vrai avant que quiconque autorise la publication de quoi que ce soit.

Les lois sur la diffamation sont différentes en Europe, il est beaucoup plus facile de poursuivre. Et peut-être y avait-il des éléments de l’histoire qui étaient plus mesquins que votre morceau à succès moyen. Mais il semble toujours que la façon la plus simple de gérer cela est d’en rire et de dire que si c’était vrai, vous vous en auriez vanté pendant des décennies.

Twitter français est vraiment fou, et il semble qu’ils s’inspirent du même manuel de jeu que les droitiers américains ont utilisé contre Michelle Obama.

Brigitte Macron = #JeanMichelTrogneux ? pic.twitter.com/2JGSh33Pjt – En Cause (@EnCausee) 13 décembre 2021

Photo de famille TROGNEUX, nom de jeune fille de Brigitte Macron.

Mais où est Brigitte ?

C’est peut-être Jean-Claude ?

On comprend mieux pourquoi Macron soutient les lois transgenres@TruNews pic.twitter.com/uyU4Q6jp4F — Église citoyenne de France (@izzy_rip) 15 décembre 2021

Jean-Michel Trogneux alias Brigitte Macron #JeanMichelTrogneux pic.twitter.com/BWy2que46m — Planète Paix Officiel (@PaixOfficiel) 14 décembre 2021

