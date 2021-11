Les anti-vaccins ont prédit que des milliers de flics du NYPD démissionneraient pour des mandats de vaccination, seulement 34 l’ont fait

Il existe certaines professions où les travailleurs ont été particulièrement résistants aux vaccinations. Et malgré le fait que des centaines de policiers soient morts du COVID, de nombreux flics ont tout de même évité le tir.

NEW YORK, NEW YORK – 25 MARS: Le commissaire du NYPD, Dermot F. Shea, prend la parole lors d’une conférence de presse au siège du NYPD à Manhattan le 25 mars 2021 à New York. Les dirigeants du NYPD et les membres du groupe de travail sur les crimes haineux asiatiques ont tenu une conférence de presse pour parler des nouvelles initiatives de crimes haineux en Asie pour lutter contre l’augmentation des crimes haineux contre la communauté asiatique depuis le début de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en 2020. (Photo de Michael M. Santiago/.)

Combien, cependant, étaient prêts à perdre leur emploi à cause des mandats de vaccination ? À New York, où des coups de feu sont nécessaires, les conservateurs ont prédit que des milliers de flics démissionneraient. Aujourd’hui, seuls 34 agents ont choisi de prendre un congé plutôt que la politique, ce qui s’élevait à 0,15%.

Tristan Snell de Main St. Law rapporte: «Après les menaces que 10 000 agents du NYPD pourraient quitter la force en raison du mandat de vaccination de NYC, le nombre réel de personnes en congé sans solde aujourd’hui était de 34.»

RUPTURE – Après les menaces selon lesquelles 10 000 agents du NYPD pourraient quitter la force en raison du mandat de vaccination de NYC, le nombre réel de personnes en congé sans solde aujourd’hui était de 34. – Tristan Snell (@TristanSnell) 1er novembre 2021

Voir également



Le commissaire de police Dermot Shea a déclaré aux journalistes :

« C’est très fluide. Cela pourrait augmenter au fur et à mesure de la journée. Il pourrait également baisser et les gens se faire vacciner. Je rappelle simplement aux gens que nous sommes ce que nous oublions, c’est la composante accommodement raisonnable. Et puis nous nous attendons à ce que, au fur et à mesure que ces cas soient examinés, et que les gens soient accordés ou refusés, certainement dans le cas de personnes refusées, les gens choisiront de se faire vacciner. »

De nombreux agents ont demandé une exemption religieuse et ces demandes sont toujours en cours d’examen. On s’attend cependant à ce qu’ils soient refusés.

Todd Neikirk

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté dans psfk.com, foxsports.com et Pet Lifestyles Magazine. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.

Lien source