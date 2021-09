Les anti-vaccins prennent d’assaut l’aire de restauration de Staten Island au milieu de la règle du mandat des vaccins

in

Un groupe d’anti-vaccins tapageurs à New York a sa propre tournure étrange à Patrick Henrila demande de liberté de ‘s – ils exigent la liberté, d’accord … la liberté de l’aire de restauration.

Découvrez cette scène surréaliste qui s’est déroulée au Staten Island Mall, où un essaim de personnes a fait irruption dans la zone du Food District avec des drapeaux américains … un endroit où ils ne sont techniquement pas censés entrer sans preuve de vaccination.

Des dizaines de militants anti-mandat sont entrés dans une aire de restauration uniquement vaccinée à Staten Island en scandant “USA USA” pic.twitter.com/YtIrQrjGw8 – Scootercaster (@ScooterCasterNY) 25 septembre 2021 @ScooterCasterNY

Un tas d’entre eux scandaient “USA, USA”… et certains semblaient même porter des chemises QAnon. Finalement, un gars a pris les devants et a dit à tout le monde ce qu’ils devaient faire maintenant qu’ils avaient percé – apparemment passé la sécurité – et avaient pris la fuite.

Il a essentiellement dit … allez commander quelque chose et asseyez-vous pour manger. Et, bien sûr, il semble que tout le monde a commencé à faire exactement cela. À un moment donné, le groupe d’environ 60 manifestants a lancé un nouveau chant… “F*** Joe Biden” — ceci sous le regard des spectateurs abasourdis.

Si vous voulez participer pleinement à la société, vous devez vous faire vacciner. C’est l’heure. Vous aurez besoin d’une preuve de vaccination #COVID19 pour les repas en salle, les gymnases en salle et les concerts et spectacles en salle à New York. Il s’agit d’un mandat salvateur pour assurer la sécurité de notre ville. https://t.co/hIK99Z8M8A – Le maire Bill de Blasio (@NYCMayor) 3 août 2021 @NYCMayor

Cependant, sur qui ils devraient diriger leur colère, c’est le maire Bill de Blasio … qui a promulgué un mandat de vaccination à l’échelle de la ville, empêchant les personnes qui ne sont pas vaxxées de dîner à l’intérieur, de se rendre dans des gymnases et d’une tonne d’autres activités à l’intérieur. Il a mis le pied à terre pour obtenir le jab.

Nous l’avons dit une fois, et nous le répéterons… c’est le nouveau champ de bataille.