Les anti-vaccins qui se retrouvent en soins intensifs doivent-ils payer leurs propres factures médicales ? VOTER | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’Espagne souffre d’une cinquième vague de Covid qui ravage le pays. Un énorme 70% des patients Covid de plus de 50 ans admis en soins intensifs n’ont pas pris le vaccin, rapporte la radio espagnole Cadena SER. Les Espagnols soutiennent que la conséquence financière de tomber malade avec Covid devrait être placée sur ceux qui ont refusé le vaccin au lieu de sortir de la bourse des contribuables.

Il en coûte environ 30 £ pour doubler quelqu’un avec le vaccin Pfizer contre 650 £ par nuit pour garder un patient en vie en soins intensifs.

Une infirmière de l’un des plus grands hôpitaux de Barcelone a déclaré à la radio espagnole La Cadena SER : « Si la pandémie est prolongée par des gens comme ça, laissez-les payer. »

Express.co.uk veut savoir si les Britanniques font écho au sentiment espagnol. Si quelqu’un refuse le vaccin et tombe très malade à cause de Covid, ses soins sont-ils un fardeau juste à faire peser sur le personnel du NHS ?

Rory Hinshelwood, un étudiant en master de 23 ans, a déclaré à Express.co.uk : « Le vaccin est essentiel pour réduire les hospitalisations et atténuer la propagation du virus. Je pense que chacun doit faire sa part et la combattre ensemble. Tout cela constitue une contrainte majeure pour le financement du NHS et pourrait être efficacement étouffé dans l’œuf par des personnes qui se font pincer le bras. »

Certaines personnes pensent que la liberté de refuser le vaccin ne devrait pas avoir d’impact sur votre droit britannique à des soins de santé gratuits. Joshua Toyn, 24 ans, un représentant des ventes pharmaceutiques a déclaré : « J’ai reçu ma première dose et j’en recevrai la deuxième, mais faire payer les gens pour un traitement médical s’ils refusent, cela va à l’encontre de l’ensemble des valeurs fondatrices du NHS ; « l’accès aux services du NHS en fonction des besoins cliniques, et non de la capacité de payer d’un individu ». »

L’étudiante en graphisme Tommelise Peters, 21 ans, a déclaré à Express.co.uk: “Si vous deviez appliquer cette logique, vous devriez l’appliquer à toutes les maladies auto-infligées telles que celles liées à l’obésité, au tabagisme, à l’alcool et même potentiellement les collisions au volant sont jugées de votre faute. Ce serait un moyen dangereux pour le NHS de devenir rapidement privatisé. “

Au cours des derniers mois, il y a eu des manifestations à Londres contre le vaccin Covid, hier plus d’une centaine se sont rassemblés sur la place du Parlement pour s’opposer au programme de vaccination du gouvernement.

Les chiffres du gouvernement montrent que les personnes âgées de 16 à 34 ans sont deux fois plus susceptibles de ne pas se faire vacciner que celles âgées de 55 à 75 ans.

LIRE LA SUITE: Rangée de Covid alors que l’Espagne réfléchit à ce que les anti-vaccins paient pour les soins aux soins intensifs