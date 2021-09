Les anti-vaccins sont déjà l’une des 10 plus grandes menaces auxquelles l’humanité est confrontée

21/09/2021 à 20h09 CEST

Alors que nous revenons à la normalité, la première vague de la pandémie ne doit pas être oubliée. Ces mois de mars et avril & mldr;

Lorsque les hôpitaux se sont effondrés, les médecins ont dû décider qui ils leur donnaient une chance de survivre – qu’ils soient ou non connectés aux respirateurs limités – et les patients sont morts par milliers dans une solitude totale, devenant une simple statistique parmi des tonnes de cadavres qui ont été laissés pour compte, accumulés sans être enterrés.

Il n’y a pas si longtemps, nos vies étaient enfermées dans un confinement rigoureux.

Mais cela semble être quelque chose d’une autre époque maintenant que grâce aux vaccins, nous parvenons à freiner la pandémie de Covid-19, ce qui nous permet d’être sur le point de revenir à nos anciennes vies.

Avance en un temps record

Les modèles épidémiologiques estiment que, sans vaccins, au lieu des 220 millions d’infectés et des plus de 5 millions de morts du Covid-19, on parlerait aujourd’hui entre 1 000 et 1 500 millions d’infectés et entre 20 et 30 millions de morts.

Et nous resterions encore rigoureusement confinés.

Heureusement, nous assistons à l’une des plus grandes réalisations de la science dans toute l’histoire de l’humanité.

En moins de 2 ans, nous avons fini par en savoir plus sur le nouveau virus SARS-CoV-2 que sur les agents pathogènes qui affligent l’humanité depuis des millénaires.

En un temps record, plus de 20 000 articles scientifiques sur le SARS-CoV-2 et le Covid-19 ont été publiés.

Et toutes ces investigations nous ont permis de :

Concevoir des stratégies épidémiologiques pour réduire les contacts. Améliorer la prise en charge hospitalière des malades. Concevoir les premiers médicaments. Construisez des vaccins efficaces et sûrs.

Une autre pandémie dangereuse et brutale

Pourtant, alors que nous plions le Covid-19, une autre pandémie inattendue se déchaîne, extrêmement dangereuse et brutale : celle des anti-vaccins et des négationnistes, de plus en plus actifs dans leur propagande pernicieuse.

Avec des chiffres surprenants allant de 10 à 20% dans de nombreux pays développés, de nombreux experts en santé publique publient des modèles montrant que les anti-vaccins sont déjà l’une des 10 plus grandes menaces auxquelles l’humanité est confrontée.

Certaines études montrent des données sombres. Par exemple, seulement 12 personnes sont principalement responsables de la majeure partie de la propagande anti-vaccin publiée dans les médias (principalement sur Internet).

Ces douzaines d’éveillés sont parmi les personnes les plus influentes de l’humanité.

Leur réussite est à la fois impressionnante et catastrophique, car ils ont convaincu des millions de personnes de ne pas se faire vacciner ou de vacciner leurs enfants.

Les conséquences de leurs actes sont accablantes.

Par exemple, dans les seuls pays disposant de données fiables, les vaccins sauvent la vie de 2,5 millions d’enfants par an.

Mais certaines études estiment qu’à la suite des campagnes anti-vaccin, jusqu’à 110.000 personnes auraient pu mourir en 2017 et 140.000 en 2018. Des personnes qui, “trompées”, avaient refusé de se faire vacciner contre la maladie qui les a finalement tuées.

Le pire, c’est qu’ils étaient pour la plupart des enfants.

Plus de « tueurs » que de terroristes

Certains forums juridiques américains croient professionnellement que ces 12 anti-vaccins sont responsables de bien plus de morts que le nombre total de tueurs terroristes, et des mesures urgentes doivent être prises contre eux.

Les statistiques froides leur donnent raison.

Les experts pensent que, sans les anti-vaccins, de nombreuses maladies comme la rougeole, la polio ou la diphtérie pourraient être éradiquées de notre monde tout comme la variole.

Mais, au contraire, les anti-vaccins et les négationnistes menacent de finir par devenir un réservoir de SARS-CoV-2, donnant au coronavirus la possibilité de rester longtemps avec nous.

Si nous voulons sauver des millions de vies et maintenir notre niveau de santé et notre espérance de vie élevée, il est urgent de lutter contre ces anti-vaccins avec tous les moyens dont nous disposons.

Pour cela, nous devons trouver les raisons pour lesquelles tant de gens sont anti-vaccins.

Qu’est-ce qu’un anti-vaccin a sur la tête ?

Il est facile de tomber dans l’explication la plus simple : les anti-vaccins sont stupides, absolument ignorants (au moins en science), inadaptés ou avec des pathologies sociales.

Cette approche devient un champ de travail émergent pour les publications académiques des sociologues et des psychologues.

Et dans leurs recherches, ils trouvent des preuves statistiques que le pourcentage d’anti-vaccins montre une forte association statistique avec le fait d’être plat, croyant aux “médecines alternatives”, aux énergies étranges qui nous contrôlent, aux ovnis qui nous transfèrent la technologie & mldr; ou de penser que les humains ne sont jamais allés sur la lune.

Une association significative a été trouvée entre le fait d’être anti-vaccins et le fait d’avoir une faible formation académique, les décrochages scolaires, l’échec au travail, l’isolement social & mldr; Et il y a aussi une association entre les idées politiques extrêmes comme les néo-nazis et surtout avec les sexistes radicaux et les suprémacistes raciales.

Les “négationnistes” les plus dangereux

Il existe sans aucun doute des anti-vaccins intelligents et cultivés. Et c’est là que réside le problème.

Bien sûr, quelques-uns de ces vaccins intelligents ne sont que de simples profiteurs essayant de faire des profits. Comme ceux qui vendent des traitements alternatifs contre le Covid-19 à base d’eau de Javel simple.

Sans doute la recherche de notoriété est-elle aussi importante chez ceux qui s’opposent à l’orthodoxie scientifique. Comme le médecin qui a falsifié des données pour trouver une association entre le vaccin ROR et l’autisme, ce qui lui a valu pendant un temps une grande notoriété académique.

Comprendre comment fonctionne votre esprit

La compréhension du fonctionnement de notre esprit réserve d’énormes surprises. Et cela aide à comprendre comment fonctionne l’esprit des anti-vaccins.

Ainsi, la plupart de nos décisions sont prises par ce que le lauréat du prix Nobel Daniel Kahneman a appelé « réflexion rapide ».

– Nous n’utilisons la réflexion rigoureuse (pensée lente et réfléchie) qu’à de rares occasions et après de nombreux entraînements.

– Dans la plupart des cas, nous prenons une décision très rapide, souvent basée simplement sur l’intuition, puis nous avons du mal à changer d’avis. C’est la première impression qui compte.

Et c’est qu’après avoir pris une première décision on tombe dans le « biais de confirmation ». Un mécanisme mental par lequel nous n’accordons d’importance qu’aux données qui confirment notre intuition originelle.

Les moteurs de recherche Internet multiplient ce biais de confirmation en nous faisant accéder uniquement à ce qui sert à confirmer notre croyance.

Des données pas convaincantes ?

Beaucoup pensent qu’il faut confronter les anti-vaccins avec des données scientifiques rigoureuses. Mais il s’est avéré inutile.

C’est le paradoxe de la vérification. Généralement, les données réelles ne servent pas à convaincre davantage que ceux qui étaient déjà convaincus à l’avance ou qui ne s’étaient pas fait une opinion.

De cette façon, et en grande partie, le long apprentissage d’un scientifique a beaucoup à voir avec l’acceptation qu’une série d’expériences rigoureuses détruira la grande majorité de nos “grandes” idées, fixées dans nos esprits par un biais de confirmation.

En ce sens, un journaliste qui a interviewé Albert Einstein lui a dit qu’il utilisait un cahier pour noter les bonnes idées qu’il avait eues tout au long de la journée afin qu’il n’en oublie aucune.

Einstein a répondu qu’il n’avait jamais eu ce problème, puisqu’il n’avait eu que 3 bonnes idées dans toute sa vie.

La sociologie de la fraude

N’oublions pas non plus les nombreuses études sur la sociologie de la fraude.

Pour pérenniser le mouvement anti-vaccin, 3 types distincts sont nécessaires :

L’activiste “complice” pour défendre passionnément l’idée. Les “cousins” qui tombent vite dans le piège de l’escroquerie puis restent dans le coin. Les “apaisants”. Ces derniers ont un rôle essentiel dans le mouvement notamment lorsque des parents qui ont refusé de vacciner leurs enfants assistent à leur décès. Les pacificateurs sont chargés de les convaincre qu’ils n’ont rien fait de mal.

Au 19ème siècle, le mouvement anti-vaccin était très important. Il s’est opposé au vaccin contre la variole développé par Edward Jenner.

La variole était la maladie infectieuse qui a causé le plus de morts dans l’humanité (des milliards de morts à travers l’histoire). Dans les villes britanniques où le mouvement anti-vaccin était plus important, la mortalité due à la variole était beaucoup plus élevée que les villes où l’anti-vaccin était très peu actif.

Finalement, le vaccin a été imposé et la variole a été totalement éradiquée de la planète dans les années 70 du siècle dernier.

Soit dit en passant, l’argument utilisé par les vaccins antivarioliques était que lorsqu’un virus de vache était utilisé, les vaccinés finiraient par développer des caractères bovins (cornes, queues & mldr;).

Cela ne rappelle-t-il pas à ceux qui disaient que l’injection d’un vaccin à ARN changerait notre génome, ou nous rendrait magnétique, ou insérerait une puce ?