Les anti-vaxxers ont beaucoup trop leur mot à dire dans les protocoles NBA Covid

Chaque ligue sportive a dû trouver des moyens de faire face à la tentative d’organiser des sports professionnels au milieu d’une pandémie mondiale. Des concessions ont été faites, des plans modifiés – le tout dans le but d’essayer de maintenir les jeux tout en garantissant la protection des joueurs et des fans. L’intelligence a prévalu lorsque la NFL et la NFLPA ont finalement trouvé un terrain d’entente sur la manière de procéder en 2021. Maintenant, la NBA est au milieu de ses propres négociations et la ligue est sur le point de s’effondrer à cause de cela.

Il ne sert à rien d’essayer de mâcher ses mots sur la question ou de danser autour de ce qui se passe. Le vice-président de la NBAPA, Kyrie Irving, qui a toujours eu un penchant pour les théories du complot, est désormais en position de pouvoir pour aider à décider du plus gros problème de santé auquel la ligue ait jamais été confrontée. Alors qu’environ 90% de la ligue a été vaccinée, une cabale anti-vaxx bruyante utilise les négociations NBA/NBAPA comme une boîte à savon pour colporter sa désinformation, et personne n’intervient pour l’arrêter.

Le 7 août, une réunion de la NBAPA s’est tenue pour discuter du désir de la ligue de faire en sorte que les joueurs soient vaccinés à 100 % d’ici le début de la saison NBA. Il s’agissait d’un sujet important dont le syndicat devait discuter, mais il s’est heurté à une réticence généralisée à même en parler. Selon un article de Matt Sullivan dans Rolling Stone, alors que la majorité des joueurs de la NBA qui n’ont pas encore été vaccinés sont guidés par un scepticisme déplacé, une petite mais bruyante minorité de théoriciens du complot anti-vaxx font avancer les procédures en tuant les conversations.

Alors que les journées médiatiques de la NBA commençaient cette semaine, Irving faisait partie de ceux qui dansaient sur le sujet de la vaccination lorsqu’on lui a demandé directement, c’est simplement un effort pour préserver son image publique. Au lieu d’accepter les dommages qu’il fait, Irving vante la ligne du « choix personnel », qui a été répétée ad nauseam par les sceptiques des vaccins comme justification pour ne pas recevoir le jab. Des preuves scientifiques écrasantes indiquent que le choix de ne pas se faire vacciner est un choix de société et non un choix personnel – en raison de la myriade d’impacts qu’il a sur ceux qui nous entourent.

Pendant ce temps, Bradley Beal est ici en train de colporter l’idée que les joueurs de la NBA tombent malades à cause du vaccin, bien qu’il n’y ait absolument aucune preuve que ce soit le cas.

Bradley Beal à propos de son combat contre COVID-19, qui lui a coûté les Jeux olympiques : “Je ne suis pas du tout tombé malade. J’ai perdu mon odeur. C’est tout.” Beal ajoute que personne ne parlera des effets indésirables du vaccin et de son impact sur la santé des joueurs. Aucun joueur de la NBA n’a manqué de temps à cause du vaccin. – Ben Rohrbach (@brohrbach) 27 septembre 2021

Du côté positif, Beal ne peut pas sentir ses propres conneries.

Une tactique récente du contingent anti-vaxx a été d’essayer de demander une exemption religieuse comme moyen d’éviter de se faire vacciner. Vendredi, Andrew Wiggins s’est vu refuser l’exemption de vaccin de la NBA, ce qui signifie qu’il doit soit se conformer aux ordres mandatés par le ministère de la Santé de San Francisco, soit ne jouer aucun match à domicile cette saison.

Une disposition similaire à New York empêchera Irving de jouer à Brooklyn cette saison, et rien ne prouve qu’il envisage de se faire tirer dessus.

Jonathan Isaac du Magic, l’un des joueurs qui a choisi de se tenir debout pendant l’hymne national à l’intérieur de la bulle NBA et de ne pas se ranger du côté des joueurs soutenant le mouvement Black Lives Matter, est également farouchement contre la vaccination, citant ses croyances religieuses comme un facteur clé. Il a dit à Rolling Stone :

« Si vous êtes vacciné, dans d’autres endroits, vous devez quand même porter le masque. C’est comme, ‘OK, alors à quoi sert nécessairement le masque?’ », poursuit Isaac. “Et si Kyrie dit cela de sa position de pouvoir exécutif au sein de la NBPA, alors bravo à lui.”

Soyons très clairs : le port de masques n’est pas un énorme secret caché qui mérite une discussion. Ce n’est pas Scooby et le gang qui se promènent dans la Mystery Machine pour résoudre un autre mystère groovy. Le sujet des masques a été discuté, encore et encore, et encore depuis le début de la pandémie. Saluer quelqu’un pour «avoir posé les questions difficiles», c’est simplement reconnaître que vous n’avez fait aucune recherche sur le sujet.

Les individus vaccinés peuvent toujours propager Covid Plus Covid se propage, plus les risques de mutation en variantes plus nocives que les vaccins peuvent ne pas offrir de protection contre les enfants qui ne peuvent pas être vaccinés et ceux qui sont immunodéprimés méritent considération et soins, faisant des masques le strict minimum que la société peut faire pour les protéger

Le choix d’Isaac est d’ignorer la science et de mettre sa foi en Dieu. Il a parfaitement le droit de le faire. Ce droit ne s’étend pas pour lui permettre de jouer en NBA avec un impact sur sa carrière. De plus, invoquer la religion comme moyen de défense est une technique rhétorique particulièrement insidieuse qui positionne la religion et la science comme des forces d’opposition. C’est quelque chose qui a particulièrement frustré Enes Kanter, qui est un fervent musulman et également en faveur des joueurs forcés de se faire vacciner.

“Si un gars ne se fait pas vacciner à cause de sa religion, j’ai l’impression que nous sommes à une époque où la religion et la science doivent aller ensemble”, a-t-il déclaré à RS. “J’ai parlé à beaucoup de religieux, je me dis : ‘Ça sauve des vies, alors qu’est-ce qui est plus important que ça ?'”

Kanter joue pour les Celtics, une franchise intimement consciente des risques du Covid. L’attaquant des Celtics Jayson Tatum, un joueur de 23 ans sans problèmes de santé antérieurs, présente toujours des symptômes de « long Covid » l’obligeant à utiliser un inhalateur avant les matchs, malgré la contraction du virus en janvier 2021.

Karl-Anthony Towns, un autre athlète d’élite en bonne santé qui a déjà dû faire face à la tragédie de la perte de sa mère à cause du virus, a déclaré à Sports Illustrated qu’il avait perdu 50 livres après avoir contracté lui-même Covid. Désormais, des joueurs comme Towns et Tatum, ravagés par le virus, sont obligés de rester assis pendant que les décisions sont prises par les personnes les moins informées.

Le combat prend le devant de la scène en NBA, mais le souci est que les voix sensées ne soient pas les plus fortes. Kareem Abdul-Jabbar fait sa part, expliquant pourquoi il est si essentiel que les superstars actuelles mènent la charge pour lutter contre la crise de santé publique.

«C’est pourquoi il est si choquant et décevant de voir autant de personnes, en particulier de personnes de couleur, traiter la vaccination comme si c’était juste une question de préférence personnelle, comme commander sans oignons sur votre hamburger lors d’un service au volant. Bien que je puisse comprendre l’hésitation vaccinale de ceux qui ont été historiquement marginalisés et même maltraités par le système de santé, suffisamment de documentation scientifique a été fournie au public pour mettre ce passé derrière nous pour l’instant. Oui, il ne faut jamais oublier. Ces expériences devraient aiguiser notre esprit critique pour ne pas accepter les choses aveuglément. Mais cela ne signifie pas que nous rejetons les choses aveuglément. L’homme qui se noie ne demande pas si un raciste a fabriqué le gilet de sauvetage pour le maintenir à flot, mais seulement que cela fonctionne pour lui sauver la vie.

Kareem a poursuivi en disant que “ceux qui prétendent qu’ils doivent faire” plus de recherches “annoncent simplement qu’ils n’ont fait aucune recherche”. Pour aller plus loin, j’ajouterais que les gens qui veulent faire « plus de recherche » attendent spécifiquement quelque chose, n’importe quoi pour soutenir leurs préjugés, que ce soit intelligent ou non.

C’est ainsi que nous arrivons au point où de nombreuses revues médicales approuvées et soutenues sont rejetées en faveur d’une, qui n’a pas été corroborée, mais soutient un point de vue opposé. C’est ainsi que des centaines de millions de personnes vaccinées qui n’ont eu aucune complication sont ignorées au profit d’une personne affirmant que le facteur de la fille du meilleur ami de son cousin est décédé après avoir reçu le vaccin. C’est ainsi que le Dr Fauci et des dizaines d’autres virologues respectés sont qualifiés de «menteurs».

Il ne fait aucun doute que cette situation est extrêmement difficile. Il n’est pas juste d’ignorer les préoccupations des personnes de couleur lorsqu’elles parlent de faire confiance à un gouvernement qui, depuis des générations, a établi un modèle de comportement odieux conçu pour faire durer leurs besoins. Cependant, il doit y avoir un moyen intelligent d’aborder ce sujet qui n’implique pas de rejeter extérieurement tout mandat de vaccin, tout en se rangeant au-delà des théories du complot ridicules. Nous pouvons avoir des discussions, comme Kareem essaie de le faire, où nous discutons de cette méfiance, mais nous défendons également de sauver des vies.

Malheureusement, dans l’état actuel des choses, il s’agit de savoir quelle voix est la plus forte, et des personnes sensées comme Kareem Abdul-Jabbar, Jayson Tatum, Karl-Anthony Towns et Enes Kanter sont noyées par une stupidité non informée et non intelligente. La NBA et la NBAPA doivent faire plus et mieux – et ne pas accepter que l’inaction soit la voie à suivre.