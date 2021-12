Les anticorps Omicron pourraient fournir une immunité contre la variante Delta Covid: étude

Il a été démontré que la variante est hautement transmissible et qu’elle échappe largement à l’immunité aux anticorps neutralisants provoquée par la vaccination et une infection antérieure par le SRAS-CoV-2. Les infections de la variante se développent rapidement dans le monde entier.

Être infecté par Omicron peut renforcer l’immunité contre la variante Delta du coronavirus, suggère une petite étude menée par des chercheurs en Afrique du Sud. La variante Omicron du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, a été identifiée pour la première fois en novembre de cette année en Afrique du Sud et Botswana. Il a été démontré que la variante est hautement transmissible et qu’elle échappe largement à l’immunité aux anticorps neutralisants provoquée par la vaccination et une infection antérieure par le SRAS-CoV-2. Les infections de la variante se développent rapidement dans le monde entier.

L’étude encore à évaluer par des pairs, publiée sur le référentiel de pré-impression MedRxiv, a recruté 15 personnes précédemment vaccinées et non vaccinées qui ont été infectées par la variante Omicron. Les scientifiques ont utilisé du plasma, un produit sanguin qui contient des anticorps, des participants pour tester la capacité des anticorps à contrôler à la fois Omicron et Delta en laboratoire – un test dit de « neutralisation ».

Ils ont mesuré cela près du moment où les participants présentaient des symptômes, et à nouveau environ deux semaines plus tard. Les résultats montrent une réponse en anticorps en développement à Omicron, avec une neutralisation multipliée par 14 au cours de cette période. Cependant, l’équipe a également observé que les participants ont développé une amélioration immunité contre la variante Delta, la neutralisation de Delta augmentant de 4,4 fois.

Les chercheurs ont également montré que les participants vaccinés étaient capables d’obtenir une meilleure réponse neutralisante contre Delta, tandis que la réponse chez les participants non vaccinés était plus variable. infecter ces personnes », a déclaré le professeur Alex Sigal, de l’Institut africain de recherche en santé.

« Si Omicron s’avère moins pathogène, cela peut montrer que le cours de la pandémie a changé – Omicron prendra le relais, du moins pour l’instant, et nous aurons peut-être moins de perturbations dans nos vies », Sigal, qui a dirigé l’étude , a ajouté. Les auteurs de l’étude ont noté qu’en plus des données émergentes indiquant qu’Omicron, à ce stade de la pandémie, est moins pathogène que Delta, un tel résultat pourrait avoir des implications positives en termes de réduction de la charge de COVID-19 des maladies graves .

