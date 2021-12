Les App Store Awards d’Apple en 2021 mettent en lumière la « connexion »

L’année dernière, Apple s’est concentré sur la vie en quarantaine pour ses App Store Awards. Pour 2021, il poursuit ce concept en mettant l’accent sur la « connexion » comme tendance de l’année – en gros, des choses qui nous ont réunis même si nous sommes toujours aux prises avec une pandémie mondiale. Ce prix de tendance a été décerné à cinq applications, dont des noms familiers comme Bumble et Among Us !. Mais les gagnants de niche sont encore plus intéressants : il y a EatOkra, une application qui vous aide à trouver des restaurants appartenant à des Noirs ; Canva, qui aide tout le monde à créer des designs de qualité professionnelle ; et Peanut, un réseau social axé sur la mise en relation des femmes pour trouver du soutien tout au long des événements majeurs de la vie.

Vous seriez probablement également surpris par certains des gagnants des catégories phares d’Apple : l’application Apple TV de l’année était le service de streaming de boxe Dazn, dont je n’ai certes jamais entendu parler. Le jeu Apple TV de l’année, Space Marshals 3, est également sorti de nulle part. Mais les bons scores d’évaluation pour ces deux applications montrent clairement que les utilisateurs les apprécient vraiment.

Bien que les App Store Awards soient avant tout un exercice de marketing, c’est aussi un moyen utile de mettre en évidence certaines des meilleures applications que les utilisateurs ont pu manquer. (Et je suis sûr que les développeurs apprécient la reconnaissance et l’icône en aluminium de l’App Store qu’ils peuvent afficher sur leurs étagères.) LumaFusion, la meilleure application iPad de l’année, rend le montage vidéo multipiste complexe facile à faire avec vos doigts. Et Carrot Weather, la meilleure application Apple Watch, ressemble à un cadran de montre vraiment unique.

Pomme

Voici le reste des App Store Awards d’Apple pour 2021 :

Application iPhone de l’année : Toca Life World

Application Mac de l’année : Craft

Jeu iPhone de l’année : League of Legends : Wild Rift

Jeu Mac de l’année : Myst

Jeu iPad de l’année : MARVEL Future Revolution

Jeu Apple Arcade de l’année : Fantasian (l’incroyable RPG du créateur de Final Fantasy)

Tous les produits recommandés par Report Door sont sélectionnés par notre équipe éditoriale, indépendante de notre maison mère. Certaines de nos histoires incluent des liens d’affiliation. Si vous achetez quelque chose via l’un de ces liens, nous pouvons gagner une commission d’affiliation.