Les appareils 5G devraient prendre en charge toutes les bandes de spectre : Bharti Airtel au Dept of Telecommunications

Le contexte dans lequel Bharti écrit au DoT sur des directives uniformes est qu’actuellement, la plupart des combinés lancés par les fabricants d’appareils en Inde pour la 5G ne prennent en charge que 3,5 GHz, tandis que les services 5G peuvent être fournis à l’aide de plusieurs bandes existantes et d’une nouvelle interface radio.

Le gouvernement attribuant le spectre 5G aux opérateurs de télécommunications pour la conduite d’essais, Bharti Airtel a écrit au département des télécommunications (DoT) pour obtenir des directives stipulant que tout nouveau combiné 5G lancé ou vendu en Inde doit avoir les fonctionnalités nécessaires pour prendre en charge toutes les bandes existantes. en Inde pour la 5G.

Il est entendu que, étant donné qu’environ 50 % des utilisateurs de smartphones en Inde changent ou mettent à niveau leurs combinés au moins après deux ans d’utilisation, tout retard supplémentaire dans la création de l’écosystème d’appareils indispensable entraverait l’ambition de l’Inde d’être un leader de la technologie 5G. .

La société a également souligné dans sa communication que les appareils devraient prendre en charge le partage de spectre dynamique, tandis que les combinés à double carte SIM devraient prendre en charge la 2G, la 4G et la 5G sur les deux emplacements.

Par exemple, lors de la vente aux enchères de spectre récemment conclue, les opérateurs ont acquis du spectre dans plusieurs bandes compte tenu de l’utilisation future de ces bandes pour lancer des services 5G. Par exemple, 2100 MHz, initialement utilisé par les opérateurs pour fournir des services 3G, est maintenant utilisé pour offrir la 4G LTE et a été adopté pour fournir la 5G dans diverses parties du monde.

“Cependant, la fourniture de services 5G dans ces bandes de fréquences multiples existantes ne peut se produire qu’avec la disponibilité des combinés si les fonctionnalités minimales pour prendre en charge les services 5G sont assurées”, aurait déclaré la société au DoT.

En janvier de cette année, Bharti Airtel est devenu le premier opérateur de télécommunications du pays à démontrer sa préparation à la 5G en démontrant un service 5G en direct sur un réseau commercial dans la ville d’Hyderabad. Pour ce faire, Bharti a utilisé des technologies de partage de spectre et exploité la technologie 5G en utilisant ses bandes de spectre existantes telles que 1800/2100/2300 MHz et les bandes sub-GHz 800/900 Mhz.

Avant la vente aux enchères, les opérateurs de télécommunications avaient demandé au DoT si les services 5G pouvaient être proposés sur les ondes achetées via cette vente. Le DoT a précisé que toute nouvelle technologie peut être lancée, mais que les informations la concernant doivent être fournies six mois avant d’offrir les services.

Lorsque Bharti a effectué la démonstration de la 5G, Gopal Vittal, directeur général et PDG de Bharti Airtel (Inde et Asie du Sud), a déclaré que le réseau de l’entreprise était entièrement prêt et que la 5G pouvait être activée en utilisant le spectre existant.

Mais comme la 5G nécessite de gros morceaux de spectre, il faudrait attendre que le gouvernement mette aux enchères davantage d’ondes, comme dans la bande 3,5 GHz. Lorsqu’on lui a spécifiquement demandé si l’entreprise pouvait lancer la 5G sans la bande 3,5 GHz, qui a été réservée à la 5G dans le pays, Vittal avait répondu : « Oui, nous pouvons démarrer la 5G même sans 3,5 GHz. Offrir une bonne expérience pour la 5G est un must et pour cela, vous avez besoin de plus de spectre, en particulier dans le milieu de la bande. Mais cela ne signifie pas que 1800 MHz, 2100 MHz et 2300 MHz ne peuvent pas être utilisés », avait-il déclaré.

Dans le passé, Reliance Jio a également annoncé qu’il déploierait ses services 5G au cours du second semestre de cette année, ce qui signifie qu’il utiliserait également les bandes 4G existantes pour fournir des services 5G, car les enchères pour les bandes de spectre 5G n’auront pas lieu. avant l’année prochaine.

