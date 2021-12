Les appareils Amazon Echo bénéficient toujours des prix du Black Friday

De nombreux haut-parleurs et écrans Amazon Echo alimentés par Alexa bénéficient toujours de remises Black Friday. L’une des offres les plus attrayantes est sur l’écran Amazon Echo Show 5, qui coûte normalement 84,99 $ mais peut être trouvé sur Amazon et Best Buy pour 44,99 $. Cet écran intelligent pourrait être le compagnon idéal de votre table de chevet ou de votre comptoir de cuisine, car il peut gérer les fonctions d’alarme, de recette et de divertissement. Bien qu’il partage de nombreuses fonctionnalités avec les haut-parleurs Echo, l’écran Echo Show est capable de plus, comme diffuser des vidéos à partir de Prime Video et de Netflix, vous montrer les prévisions ou afficher votre agenda pour la journée. De plus, la caméra intégrée vous permet de discuter en vidéo avec votre famille et vos amis. Lisez notre critique.

Echo Show 5 (deuxième génération)

Nous considérons que l’Echo Show 5 de deuxième génération est l’un des meilleurs écrans intelligents que vous puissiez acheter. C’est un écran intelligent idéal pour votre table de chevet, un écran qui vous permet de régler des alarmes à l’aide de votre voix, de jouer de la musique et d’obtenir le bulletin météo, entre autres. Lorsque l’alarme se déclenche, il vous suffit d’appuyer sur le haut de l’Echo Show 5 pour le répéter.

Vous pouvez également trouver la dernière version (vous pouvez le dire par sa conception sphérique) de l’Amazon Echo avec des haut-parleurs améliorés pour seulement 59,99 $ sur Amazon et Best Buy. C’est un rabais de 40 $ sur le prix régulier. Alors que ce modèle n’offre que des mises à niveau itératives par rapport à son prédécesseur, Dan Seifert, qui a examiné ce dernier modèle Echo, a fait l’éloge de la qualité sonore et des micros attentifs.

Amazon Echo (quatrième génération)

Le dernier modèle de l’Echo opte pour une construction sphérique et un meilleur son tout en maintenant son prix abordable.

Les écouteurs sans fil WF-1000XM3 de Sony sont actuellement réduits à 129,99 $, leur prix le plus bas à ce jour sur Amazon et Best Buy. Au lancement, ces écouteurs se vendaient 228,99 $. Bien que le XM3 ne partage pas les mêmes caractéristiques que le nouveau XM4, notre examen par Chris Welch prouve qu’il existe plusieurs raisons d’investir dans une paire, notamment une excellente qualité sonore et une suppression du bruit, ainsi qu’une longue durée de vie de la batterie. Déterminez cependant si son grand boîtier correspond à vos goûts.

Sony WF-1000XM3

Initialement sortis en 2018, les WF-1000XM3 se mesurent toujours bien à la concurrence en ce qui concerne la durée de vie de la batterie et la qualité sonore, même s’ils ne sont pas aussi performants que leur successeur.

La tablette Android Galaxy Tab A7 Lite de 8,7 pouces de Samsung est actuellement disponible à son prix le plus bas chez Best Buy. Le modèle de base avec 32 Go de stockage a été réduit à 120 $, soit 40 $ de moins que le prix régulier. Le modèle qui double le stockage à 64 Go est à 70 $, disponible pour seulement 10 $ de plus à 130 $. Cette remise s’applique à la fois aux coloris gris foncé et argent, au cas où vous vous poseriez la question. Il convient également de noter que Best Buy offre 20 % de réduction sur un accessoire éligible lorsqu’il est acheté avec la tablette, ce qui vous permet de réaliser des économies supplémentaires sur des éléments tels que les protecteurs d’écran et les étuis.

Les deux tablettes disposent d’un écran d’une résolution de 1340 x 800 et du système d’exploitation Android 11. Et bien que la qualité et les performances de l’appareil photo ne remportent aucun prix, la Galaxy Tab A7 Lite semble être une amélioration de la qualité de construction globale et des fonctionnalités offertes par rapport aux autres tablettes économiques.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

La Galaxy Tab A7 Lite de Samsung a un écran vibrant et coloré, des haut-parleurs décents et une qualité de construction solide. Cette tablette est un excellent appareil tertiaire pour le divertissement à un prix abordable.

Corsair a remis une paire de ses claviers phares, les K100 et K95 RGB Platinum XT, sur Amazon et Best Buy. Le K100 de Corsair est actuellement réduit à 189,99 $ sur Amazon et sur le site Web officiel de Corsair, ce qui réduit de 40 $ le PDSF normal. Ce clavier pleine taille présente une similitude frappante avec le Corsair K95, mais comprend également une molette de défilement multifonction qui peut être utilisée pour changer rapidement d’application ou effectuer un zoom avant et arrière sur les fenêtres. Notez simplement que cette remise n’est disponible que pour la version équipée des interrupteurs à clé Cherry MX Speed.

Clavier de jeu filaire Corsair K100

L’un des claviers de jeu mécaniques les plus chers de Corsair à ce jour. Il dispose d’une molette de contrôle iCue en haut à gauche du clavier.

Le clavier phare précédent de Corsair, le K95 RGB Platinum XT, a mis à niveau le K95 d’origine avec des touches PBT et une intégration avec le matériel Elgato Stream Deck. Normalement 200 $, le modèle avec les commutateurs Cherry MX Speed ​​a été réduit à 149,99 $ sur Amazon et Best Buy. Il existe d’autres modèles disponibles avec des commutateurs Cherry Blue et Brown, mais ceux-ci ne partagent actuellement pas la même remise. Le K95 possède de nombreuses fonctionnalités que vous voudriez dans un clavier pleine taille, y compris la lecture multimédia dédiée et les touches macro, en plus de l’éclairage RVB par touche.

Logitech se diversifie avec ses accessoires de jeu en proposant ses périphériques dans une grande variété de combinaisons de couleurs scandaleuses. Actuellement, le casque Logitech G435 est disponible en trois coloris chez Walmart, Best Buy et Amazon pour 59,99 $, soit 20 $ de moins que le prix normal. Pour adoucir l’affaire, si vous achetez ce casque sur Amazon, vous obtiendrez également un skin d’arme en jeu gratuit pour Battlefield 2042.

Bien que vous puissiez toujours choisir le noir, ce casque universellement compatible est également disponible en blanc avec des accents bleu clair, ainsi qu’un combo rose et bleu vif. Le G435 peut durer jusqu’à 18 heures entre les charges et peut être couplé avec des appareils via Bluetooth ou avec le dongle sans fil 2,4 GHz inclus. Ce modèle est actuellement notre premier choix si vous recherchez un casque de jeu sans fil.

Logitech G435 Lightspeed

Le G435 Lightspeed de Logitech est un casque de jeu sans fil léger et confortable qui ne vous ruinera pas. Il est compatible avec les consoles PlayStation, ainsi que Nintendo Switch et PC. Il prend également en charge Bluetooth, vous pouvez donc écouter de la musique ou prendre des appels pendant que vous jouez.

Enfin, nous avons une annonce d’intérêt public amicale pour profiter des soldes d’hiver Steam jusqu’au 5 janvier. Bien qu’il existe de nombreux titres qui sont en fait moins chers sur Epic Games Store grâce au coupon supplémentaire de 10 $ accordé à tous les utilisateurs actuels, il existe une poignée de jeux exclusifs à Steam qui valent le détour. Par exemple, toute la bibliothèque d’extensions pour les Sims 4 et Planet Zoo est en vente. Parmi les autres exclusivités Steam, citons Forza Horizon 5 pour 53,99 $, Mass Effect: Legendary Edition pour 29,99 $ et Titanfall 2 pour seulement 4,79 $. Si vous réfléchissez aux jeux qui valent la peine cette année, assurez-vous de consulter notre guide des meilleurs jeux pour votre nouveau PC de jeu.

Soldes d’hiver Steam

Les soldes d’hiver du Steam Store sont en ligne jusqu’au 5 janvier, offrant des remises rares sur des jeux qui ne sont pas disponibles sur d’autres plateformes.

