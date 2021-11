Les appareils Android 12 ne peuvent pas utiliser les commandes de volume Chromecast en raison d’un « problème juridique »

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Les appareils Android 12 ne peuvent pas contrôler le volume de la session Chromecast à l’aide de leurs touches de volume. Autrefois considéré comme un bug, le problème de contrôle du volume du Chromecast était un changement délibéré de la part de Google. Un googleur affirme que la fonctionnalité a été désactivée en raison d’un « problème juridique ».

Pendant des années, les appareils Android ont pu contrôler le volume des sessions Chromecast à proximité en utilisant simplement les touches de volume. Par exemple, si vous diffusez YouTube depuis votre téléphone vers votre Nest Hub ou votre téléviseur, vous pouvez contrôler le volume du Nest Hub ou du téléviseur à l’aide des touches de volume de votre téléphone. C’est une fonctionnalité pratique que de nombreux utilisateurs d’Android ont appris à aimer.

Cependant, la fonctionnalité a été supprimée d’Android après la troisième version bêta d’Android 12. On pensait à un moment donné qu’il s’agissait d’un bogue que Google corrigerait dans une prochaine mise à jour bêta. Un Googler a ensuite sauté dans le fil de discussion IssueTracker et a non seulement confirmé que la fonctionnalité n’était plus là, mais qu’il s’agissait du comportement prévu et qu’il serait réintégré au logiciel dans Android 12 beta 5. En d’autres termes, Google l’a volontairement supprimée. Mais pourquoi?

Malheureusement, Android 12 beta 5 est venu et est parti sans contrôle de volume Chromecast. Nous avons même reçu une mise à jour majeure de correction de bogues pour la version stable d’Android 12, et il nous manque toujours la fonctionnalité. L’option de contrôle du volume Cast est toujours présente dans les paramètres audio d’Android 12, mais elle est grisée et ne peut pas être modifiée (voir la capture d’écran au bas de cet article).

Apparemment, selon un Googler sur le fil IssueTracker (h/t 9to5Google et Mishaal Rahman), un « problème juridique » empêche Google d’ajouter la fonctionnalité dans Android.

Nous ne savons pas encore quel pourrait être le problème juridique. Cependant, nous savons que Google est dans une bataille juridique en cours avec Sonos depuis le début de 2020. Sonos affirme que Google a volé bon nombre de ses brevets d’enceintes sans fil. Nous avons contacté Google pour obtenir des commentaires et mettrons à jour cette histoire si nous avons des nouvelles.

Android 12L devrait arriver pour les appareils Pixel au printemps 2022, donc certains utilisateurs n’ont pas longtemps à attendre. Cependant, Google a récemment abandonné la prise en charge du Pixel 3 avec le correctif de sécurité de novembre 2021, il n’est donc pas clair si les appareils Pixel 3 recevront ou non une mise à jour pour résoudre le problème.

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Ce n’est pas si mal pour les utilisateurs d’Android, cependant. Vous pouvez toujours contrôler le volume de votre appareil Chromecast, mais d’une manière légèrement moins pratique. Au lieu d’utiliser simplement vos boutons de volume, vous pouvez appuyer sur la notification Chromecast, puis procéder à la modification du volume, soit en utilisant les touches de volume, soit le curseur de volume à l’écran.