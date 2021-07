Les appareils Android les plus anciens ne pourront plus utiliser les connexions Google à partir de septembre

Si vous possédez un très vieil appareil Android – un appareil qui exécute Android 2.3.7 (Gingerbread) ou une version antérieure – sachez que vous ne pourrez pas utiliser votre compte Google pour vous connecter à des applications comme Gmail ou YouTube dessus. à partir de fin septembre.

Selon un article de forum de Google, la fonctionnalité des appareils concernés s’arrête le 27 septembre, mais si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez toujours accéder à ces services sur du matériel ancien via le navigateur Web intégré.

Étant donné que Android 3 (Honeycomb) et Android 4 (Ice Cream Sandwich) axés sur les tablettes ont tous deux fait leurs débuts en 2011, nous ne parlons ici que d’un très petit pourcentage d’appareils, et la grande majorité des utilisateurs ne devraient pas avoir à s’inquiéter.

“Si vous vous connectez à votre appareil après le 27 septembre, vous risquez d’obtenir des erreurs de nom d’utilisateur ou de mot de passe lorsque vous essayez d’utiliser des produits et services Google tels que Gmail, YouTube et Maps”, explique le message, les utilisateurs étant encouragés à mettre à niveau leur logiciel s’ils le peuvent. .

La sécurité d’abord

Une partie de la raison du point de coupure est la sécurité : les logiciels les plus récents ont tendance à être beaucoup plus sécurisés que les logiciels plus anciens, en particulier sur une échelle de temps de 10 ans – et personne ne veut que son compte Google soit compromis par une ancienne vulnérabilité.

Les appareils qui sont toujours sur Android 2.3.7 manquent également une décennie de nouvelles fonctionnalités et innovations que Google a ajoutées à son système d’exploitation mobile depuis, ils sont donc bien en retard pour une mise à niveau.

Ces anciennes versions d’Android ont longtemps été laissées pour compte en termes de correctifs de sécurité et de mises à jour pour les services Google Play, qui gèrent de nombreuses tâches en arrière-plan pour ces mises à jour. La prise en charge des services Google Play pour Android 4.1 (Jelly Bean) se termine le mois prochain.

(Crédit image : Google)

La nouvelle que la prise en charge de la connexion Google va être supprimée pour les appareils fonctionnant sous Android 2.3.7 ou une version antérieure n’affectera directement qu’une petite fraction des utilisateurs, et peut-être un ou deux musées de gadgets électroniques.

Mais cela rappelle à quel point il est important pour Google et les autres géants de la technologie de définir des seuils pour les anciens logiciels et matériels à mesure que de nouvelles versions et appareils sont publiés. Personne n’aime voir ses gadgets devenir obsolètes, mais le support ne peut pas durer éternellement.

Le matériel plus ancien n’a tout simplement pas la capacité d’exécuter les logiciels les plus modernes – et cela signifie des vulnérabilités de sécurité, des maux de tête majeurs pour les développeurs et des expériences utilisateur qui s’aggravent lentement au fil du temps.

Android 2.3.7 a bien fonctionné en termes de prise en charge de la connexion Google – et même si vous n’êtes pas concerné, rappelez-vous que vous devez toujours installer les dernières mises à jour logicielles pour vos appareils, car elles sont mises à votre disposition. .

Via 9to5Google