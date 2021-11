Les appareils Android pourraient bientôt afficher les réactions iMessage sous forme d’emoji

L’application Google Messages sur les appareils Android pourrait bientôt commencer à afficher les réactions iMessage sous forme de caractères emoji au lieu de texte, selon certaines recherches effectuées par 9to5Google.



Dans l’application Messages sur les appareils iOS et Mac, les utilisateurs peuvent ajouter une réaction comme un cœur, un pouce levé, un pouce baissé, un rire, un point d’interrogation ou une exclamation, qui s’affichent tous sous forme d’annotations à un iMessage. Ces réactions peuvent également être utilisées sur les messages « bulle verte » des utilisateurs d’Android, mais Android ne les interprète pas correctement et cela peut entraîner une gêne.

Si vous écrivez un cœur à un message sur un iPhone, par exemple, un autre utilisateur d’iPhone‌ verra un petit cœur sur le message. Sur Android, cependant, lorsque vous écoutez un message, il l’affiche sous forme de texte : [Person] « Loved » puis le texte du message. Cela est vrai pour toutes les réactions iMessages, Google les transforme en texte d’une manière qui semble étrange, surtout si les utilisateurs d’Android ne sont pas au courant des réactions iMessage.

9to5Google a examiné le code de la dernière mise à jour bêta de Google Messages et a découvert qu’au lieu d’afficher les réactions d’iMessage sous forme de texte, Google Messages pourrait bientôt les traduire en emoji, ce qui serait une bien meilleure solution pour les utilisateurs d’Android.

« Afficher les réactions ‌iPhone‌ sous forme d’emoji », lit une ligne du code, sous « ios_reaction_classification ».

Pour l’instant, on ne sait pas exactement comment cette « classification » fonctionnerait, mais on pourrait imaginer que Google Messages repérerait les messages entrants commençant par quelque chose comme « Aimé » et essaierait de le faire correspondre à un message précédent. Une fois qu’il a déterminé à quel message on réagit, peut-être que Google Message masquera le retour iMessage entrant et affichera à la place un emoji sous le message d’origine.

Cela dit, iMessage a un ensemble de réactions différent de celui actuellement proposé par Google Messages dans les chats RCS. Google en est peut-être responsable, car il est fait mention dans le code de la « cartographie » des réactions d’iMessage, éventuellement d’une correspondance avec l’ensemble des réactions disponibles dans Google Messages aujourd’hui, ou peut-être simplement d’une correspondance avec divers emoji.