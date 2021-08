Les appareils Echo s’envolent des étagères, grâce aux dernières remises

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Rendre nos vies plus faciles, c’est tout ce que tout le monde veut. Que vous gardiez un œil sur votre maison avec un sonnette vidéo ou en utilisant un aspirateur robot pour que vous n’ayez pas à le faire vous-même, vous cherchez à travailler plus intelligemment, pas plus fort. C’est pourquoi il est logique d’avoir des appareils intelligents dans votre maison. C’est un moyen infaillible de vous simplifier la vie. À quel point est-ce génial de parler à voix haute et d’allumer une lumière ? Ou demander à un appareil intelligent quelle est la température extérieure ? L’Amazon Echo est en tête de liste en ce qui concerne les haut-parleurs intelligents. Si vous cherchez à ajouter soit un Écho d’Amazon ou un Point d’écho Amazon chez vous, vous avez de la chance.

Amazon propose une énorme vente sur certains Écho d’Amazon et Point d’écho Amazon haut-parleurs intelligents pour une durée limitée. Vous pourriez aussi bien mettre à niveau ce que vous avez. Ceux-ci sont parfaits pour mettre toute votre maison, vous permettant de les connecter entre les pièces. Vous pouvez également les connecter à d’autres appareils Amazon, comme un Sonnette vidéo Ring pour avoir un hub intelligent pour votre maison.

Connectez votre maison pour vous et vos enfants avec Amazon Echo Dots

Selon ce dont vous avez besoin, il y a un Echo pour vous. Il y a des options pour tout le monde dans votre famille. Si vous voulez un élégant Point d’écho (4e génération) pour pouvoir jouer de la musique, vous pouvez en obtenir un pour seulement 34,99 $. Si vous voulez un Echo Dot (4e génération) Enfants à garder dans la chambre de votre enfant qui vous permet de lui dire quand est le dîner, il y en a un pour 44,99 $. Le Point d’écho (3e génération) est en baisse à 29,99 $, vous offrant de nombreuses fonctionnalités. Également Écho (4e génération) est en baisse à 79,99 $ et qui offre un son de qualité supérieure pour écouter vos chansons et podcasts préférés.

Amusez-vous plus à dire l’heure

Pour vous amuser sur les murs pour accompagner votre enceinte Echo, il y a le Horloge murale écho et le Echo Horloge Murale Édition Mickey Mouse. Ce sont des horloges analogiques faciles à lire qui synchronisent l’heure avec les appareils Echo couplés. L’affichage numérique à 60 LED affiche une ou plusieurs minuteries réglées via vos appareils Echo couplés. L’horloge à lunette blanche lisse de 10 pouces de diamètre comprend le matériel de montage et quatre piles AA. Vous pouvez obtenir le standard ou celui qui a Mickey Mouse dessus. Les bras de Mickey bougent pour représenter les aiguilles de l’horloge. La couverture au design emblématique vous montre l’heure de la journée. De plus, vous n’aurez jamais à les ajuster, car ils seront automatiquement mis à jour avec votre appareil Echo couplé. Obtenez l’horloge murale pour seulement 27,99 $ et l’édition Mickey Mouse pour 44,99 $.

Ces ventes ne dureront pas longtemps, alors assurez-vous de saisir les offres pendant que vous le pouvez.

