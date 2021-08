Les appareils Google Nest Hub fournissent des mises à jour sur la qualité de l’air pour vous guider tout au long de la saison des incendies de forêt

Cette semaine, Google a annoncé l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité au widget météo sur ses écrans Nest Hub appelée AQI, ou indice de qualité de l’air.

Le nouveau badge AQI sur le widget météo fournira aux utilisateurs des informations utiles sur la qualité de l’air à leur emplacement en un coup d’œil, avec un système de classement numérique de 0 à 500 et un système de codage couleur du vert au marron indiquant la gravité de l’air qualité.

Comme vous pouvez vous en douter, des nombres plus petits et des couleurs plus claires signifient de meilleures conditions de qualité de l’air, tandis que des nombres plus grands et des couleurs plus sombres signifient des conditions pires. Ce système est utilisé par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis pour surveiller et rendre compte de la qualité de l’air à travers le pays, il est donc parfaitement logique que Google adopte la norme pour ses nouvelles alertes.

En plus du badge de référence rapide sur le widget météo, les propriétaires d’écrans Nest peuvent également demander à l’assistant Google les informations IQA, avec des commandes telles que “Quelle est la qualité de l’air près de chez moi”. De même, les utilisateurs peuvent demander des alertes à l’Assistant Google lorsque la qualité de l’air à leur emplacement tombe à des niveaux dangereux. Cela devrait être particulièrement bénéfique pour les groupes souffrant de problèmes respiratoires chroniques, de systèmes immunitaires affaiblis et de personnes âgées.

Google a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles il a choisi de déployer cette fonctionnalité maintenant était en réponse directe à la terrible saison des incendies de forêt qui a ravagé de grandes parties de la Californie et de l’ouest des États-Unis cet été.

La mise à jour de l’AQI sera déployée auprès des propriétaires d’écrans Nest sur certains marchés américains “au cours des prochaines semaines”, a déclaré la société. Il n’est pas clair quels marchés sont inclus dans ce déploiement initial, mais il semble raisonnable de supposer que certaines parties de l’ouest des États-Unis seraient parmi les premières à recevoir des notifications d’AQI.

Les appareils Nest Hub de Google font depuis longtemps partie de nos écrans intelligents préférés, en particulier le Nest Hub Max. Cependant, si vous envisagez un écran Nest, nous vous recommandons le nouveau Nest Hub (2e génération), avec son capteur Soli avancé capable de mesurer et de suivre vos habitudes de sommeil.

