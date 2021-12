Les appareils iOS sont désormais pris en charge dans la solution de gestion des appareils de JumpCloud

JumpCloud a lancé sa plate-forme de gestion des appareils mobiles en mai 2020, mais elle ne prenait en charge que les appareils macOS. Aujourd’hui, JumpCloud prend également en charge les appareils iOS.

Au lancement, JumpCloud prend en charge les options de configuration iOS suivantes :

Exiger un mot de passe Placer des raccourcis Web sur l’écran d’accueil Configuration personnalisée pour les politiques, les applications et les profils Autoriser les utilisateurs à s’inscrire ou à se désinscrire Verrouiller l’appareil à distance

Début 2022, JumpCloud prévoit de lancer l’inscription automatisée des appareils pour les appareils iOS et iPadOS. Peu de temps après, il ajoutera la possibilité de fournir des applications VPP aux appareils iOS et iPadOS appartenant à l’entreprise et personnels.

JumpCloud a conçu son offre iOS MDM pour offrir des normes de sécurité qui ne compromettent pas la confidentialité des employés ou des employeurs. Les données de l’entreprise sont toujours séparées des données personnelles sur l’appareil, de sorte que les entreprises ne peuvent jamais accéder aux informations personnelles comme les messages ou les photos d’un employé. Conformément à cette séparation de la confidentialité, la désinscription du BYOD de JumpCloud ne supprimera que les données d’entreprise de l’appareil. Les données personnelles de l’employé resteront intactes.

Les entreprises qui souhaitent se lancer dans JumpCloud peuvent gérer gratuitement dix appareils.

