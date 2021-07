Les appareils photo Galaxy S22 Ultra de Samsung pourraient ne pas augmenter la barre des mégapixels

in

David Imel / Autorité Android

TL;DR

Un leaker prétend que le Galaxy S22 Ultra s’en tiendra à un capteur 108MP pour son appareil photo principal. Samsung se concentrerait plutôt sur un appareil photo de troisième génération aux performances améliorées. Des rumeurs passées ont fait allusion à une caméra périscope à zoom continu.

Des rumeurs passées ont laissé entendre que le Galaxy S22 Ultra pourrait contenir des mises à niveau de caméra dignes, mais une augmentation de la résolution n’est apparemment pas en cours. Selon SamMobile, le célèbre leaker Ice Universe a affirmé que l’appareil photo principal du S22 Ultra conserverait la même résolution de 108 MP que celle du S21 Ultra (et du S20 Ultra, d’ailleurs).

Samsung se concentrerait plutôt sur le « polissage » du capteur 108MP de troisième génération. L’appareil photo Galaxy S22 Ultra peut alors prendre des photos de meilleure qualité, mais il ne prendrait pas de photos plus détaillées rivalisant avec les meilleurs appareils photo moyen format.

Des fuites antérieures ont suggéré que le Galaxy S22 Ultra pourrait également inclure une caméra périscope remaniée avec un zoom continu qui ne doit pas autant dépendre de la mise à l’échelle numérique pour produire une image nette. Vous pouvez également voir une caméra frontale sous l’écran.

Quelles que soient les mises à niveau de l’appareil photo, l’histoire suggère que Samsung lancera la famille S22 au début de 2022.

Ce ne serait pas une décision choquante de la part de Samsung. Le capteur 108MP du Galaxy S21 Ultra est toujours à haute résolution selon la plupart des normes, et le S22 ne souffrirait pas si son appareil photo collait à un nombre de pixels familier. Cela suggère cependant que Samsung n’est pas intéressé à rejoindre la course aux mégapixels de sitôt – il se contente de sa position actuelle, même si ses rivaux font pression pour une technologie de caméra plus nette.