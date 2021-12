Les appareils Ring fonctionnent-ils avec l’Assistant Google ?

Meilleure réponse: Oui, les appareils Ring fonctionnent avec Google Assistant. Ring dispose d’une application Google Assistant officielle qui relie tous les appareils de votre compte Ring à votre compte Google et les rend disponibles dans Google Home.

Votre assistant intelligent préféré est aussi bon que les appareils qu’il prend en charge, et cela vaut pour notre assistant Google préféré. Comme vous le savez peut-être, Ring appartient à Amazon, la même société qui possède et exploite les appareils Alexa et Echo. Comme ce sont des concurrents directs dans le même espace, vous ne pourrez pas effectuer autant de commandes avec Google Assistant qu’avec Alexa.

Cependant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez rien faire avec Google Assistant. Bien au contraire. Ring crée une application Google Assistant officielle, que vous pouvez obtenir ici. Une fois que vous avez ajouté cette application à votre compte Google et suivi les étapes pour vous connecter à Ring, vos comptes Ring et Google seront liés et vous pourrez contrôler vos appareils Ring à partir de Google Assistant.

Pour l’instant, vous pouvez demander à Google Assistant d’exécuter une poignée de commandes qui contrôleront vos appareils Ring. Notez que les commandes doivent généralement commencer par « Hey Google, talk to Ring », suivi de la commande. Ainsi, par exemple, vous pouvez dire : « Ok Google, parle à Ring de la santé de mes appareils » pour obtenir le niveau de batterie actuel de tous les appareils Ring associés à votre compte.

Parmi les autres commandes prises en charge, citons « Hey Google, parle à Ring du démarrage d’un nouvel enregistrement », qui lancera un enregistrement de 30 secondes à partir de l’un de vos appareils Ring. Vous pouvez également demander « à propos de la dernière fois que ma sonnette a sonné » pour savoir quand la sonnette a sonné. Enfin, vous pouvez activer ou désactiver les alertes de mouvement ou les alertes Ring sans avoir à ouvrir votre application Ring et à accéder aux paramètres. Voici quelques étapes simples qui peuvent être suivies pour utiliser plus efficacement vos appareils Ring avec votre voix, où que vous soyez, tant que vous parlez à votre assistant Google.

Il y a un problème

Bien que Google Assistant puisse être appelé à effectuer plusieurs tâches quotidiennes pour vos appareils Ring, il manque une commande importante qui pourrait très bien être un facteur décisif pour de nombreuses personnes. Ring ne prend pas officiellement en charge la diffusion de vidéos sur les appareils Google. Cela inclut les appareils Chromecast, Google Home Hub ou Google Nest Hub. Cela signifie que si quelqu’un appuie sur le bouton de votre Ring Video Doorbell, vous devrez sortir votre téléphone pour voir qui est à la porte d’entrée ou pour lui parler.

À l’inverse, les appareils Amazon Echo Show, Fire TV ou Fire Sticks peuvent être utilisés pour visionner les séquences de votre Ring Video Doorbell ou Ring Stick Up Camera. Cela signifie que voir qui est à votre porte d’entrée est aussi simple que de regarder votre Echo Show ou votre téléviseur avec un appareil Fire compatible qui y est connecté. Vous pouvez également demander à Alexa d’afficher la vidéo de n’importe quel appareil nommé sur votre compte Ring, et il affichera la vidéo de cet appareil sur votre Echo Show ou votre téléviseur. Bien qu’il puisse y avoir d’autres commandes importantes manquantes dans l’intégration de Google Assistant, c’est certainement celle qui va décevoir la plupart des gens.

En fin de compte, utiliser des appareils Ring dans une maison intelligente gérée par Google Assistant est très bien. Vous n’obtiendrez pas toutes les fonctionnalités de l’écosystème Google Assistant ou Ring en combinant les deux, mais cette fonctionnalité peut ne pas être un facteur décisif. Si voir la vidéo de votre Ring Video Doorbell ou Nest Stick Up Cams sur un écran est une fonctionnalité indispensable, vous pouvez envisager de passer aux appareils compatibles Amazon Alexa qui fonctionnent avec vos appareils Ring. Vous pouvez également acheter des appareils Nest qui fonctionnent mieux avec vos appareils Google Assistant.

Assistant Google dans un format plus petit

Nid Mini – Corail

Celui à qui tu voudras parler

L’assistant Google est incroyable. De son large éventail de connaissances à l’entrée en langage naturel, parler à votre assistant Google est presque aussi bon que de parler à une personne, bien que sous une forme beaucoup plus petite.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Ne clignez pas des yeux et manquez ces accessoires

Ces accessoires amélioreront le potentiel de sécurité de vos caméras Blink

Les caméras Blink sont un moyen abordable d’auto-surveiller votre maison, mais elles n’atteindront pas leur plein potentiel d’elles-mêmes. Ces accessoires vous aideront à installer vos caméras plus facilement, à permettre un stockage local, à améliorer la durée de vie de votre batterie et même à les dissimuler afin qu’elles ne soient pas facilement repérables.