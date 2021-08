Les appels à la destitution ou à la démission de Biden se multiplient au milieu de la chute de l’Afghanistan et de la sortie chaotique des États-Unis .

Alors que les cotes d’approbation des emplois du président Biden chutent au milieu de la prise de contrôle rapide de l’Afghanistan par les talibans à la suite d’un retrait chaotique des États-Unis du pays après 20 ans, un nombre croissant de républicains demandent sa destitution, soit par démission, soit par destitution.

Comme CNBC l’a rapporté, début mai, l’approbation de l’emploi de Biden était de 54% sur la moyenne des 538 sondages, et mardi de cette semaine, elle était tombée à 47%, le plus bas jamais atteint.

Les sondages montrent clairement que ce n’est pas la décision de se retirer qui a changé l’opinion publique, mais plutôt la manière dont elle a été mise en œuvre. Les problèmes allaient des assurances de Biden que les talibans n’étaient pas en mesure de prendre rapidement le contrôle du pays, à l’abandon prématuré de la base aérienne de Bagram, au respect du calendrier des talibans pour un retrait total des États-Unis et au fait de permettre aux talibans de tenir les points de contrôle menant au l’aéroport de Kaboul.

L’ancien président Donald Trump a appelé Biden à “démissionner en disgrâce” avant même l’attentat suicide perpétré jeudi à l’aéroport de Kaboul.

La sénatrice Lindsey Graham (SC), une collègue du Sénat et amie de l’ancien sénateur du Delaware, a déclaré mardi que la destitution de Biden était en règle. “Je pense qu’il devrait être destitué”, a déclaré Graham sur Newsmax-TV.

“Je pense que Joe Biden mérite d’être destitué parce qu’il a abandonné des milliers d’Afghans qui se sont battus avec nous et il va abandonner certains citoyens américains parce qu’il a capitulé devant les talibans jusqu’au 31 août”, a-t-il ajouté.

Le représentant Byron Donalds, un membre du Congrès afro-américain de Floride, a appelé Biden à démissionner.

« Appeler le leader du monde libre à démissionner immédiatement de ses fonctions me pèse lourdement sur le cœur, mais cela doit arriver pour restaurer la sécurité des Américains à la fois au pays et à l’étranger, notre honneur et notre foi dans le chef de l’exécutif pour qu’il exécute fidèlement les devoirs du Présidence », a écrit le républicain de Naples sur Facebook.

Dans une déclaration prolongée publiée par son bureau, il a déclaré : « Il est devenu clair que le président Biden a perdu la confiance totale et totale du peuple américain à cause de sa décision au hasard de se retirer d’Afghanistan… Ce retrait bâclé menace actuellement la vie de nos militaires. et les femmes, la stabilité dans la région et notre intégrité sur la scène mondiale.

Le sénateur de Floride Rick Scott a appelé le cabinet de Biden à envisager de supprimer Biden à l’aide du 25e amendement.

Le sénateur du Missouri Josh Hawley a cité le bombardement meurtrier de l’aéroport en exigeant la démission du président. “Dire que la perte de vies américaines d’aujourd’hui à Kaboul est écoeurante ne commence pas à rendre justice à ce qui s’est passé”, a-t-il tweeté jeudi. « C’est rageant. Et Joe Biden est responsable. Il est désormais clair hors de tout doute qu’il n’a ni la capacité ni la volonté de diriger. Il doit démissionner.

Nikki Haley, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice de l’ONU sous le président Trump a tweeté : « Biden devrait-il démissionner ou être démis de ses fonctions pour sa gestion de l’Afghanistan ? Oui. Mais cela nous laisserait avec Kamala Harris ce qui serait dix fois pire. Que Dieu nous aide.”

Le sénateur Marsha Blackburn du Tennessee a appelé à la démission de Biden avec le vice-président, le secrétaire d’État, le secrétaire à la Défense et le président des chefs d’état-major interarmées.

« Joe Biden, Kamala Harris, Antony Blinken, Lloyd Austin et le général Milley devraient tous démissionner ou faire face à la destitution et à la destitution », a-t-elle déclaré.

Des articles de destitution ont même été déposés pour révoquer le secrétaire d’État Blinken.

Un certain nombre de membres de la Chambre ont appelé à la démission de Biden ou à sa destitution, notamment Greg Steube (Floride), Ronny Jackson (Texas), Michael Cloud (Texas), Claudia Tenney (NY), Tom Rice (SC), Elise Stefanik ( NY), Marjorie Taylor Greene (Ga.) et Roger Williams (Texas).

Avec une majorité démocrate à la Chambre des représentants, la destitution est politiquement impossible à moins que le GOP ne reprenne le contrôle de la chambre lors des élections de mi-mandat de 2022.