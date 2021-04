Les appels à la violence sur Facebook ont ​​continué de circuler après l’agression

Washington extrême sécurité pour l’inauguration 4:44

. – Des messages Facebook faisant la promotion de la violence lors de la semaine d’inauguration ont circulé sur la plateforme la semaine dernière malgré les mesures sévères du géant des médias sociaux depuis le soulèvement du 6 janvier, selon un groupe de surveillance dans le domaine de la technologie.

« Patriots, le 20 janvier 2021 est votre moment sur la place Tiananmen !!! », a lu un article sur un groupe Facebook privé pro-Trump.

« Nous devons organiser nos milices (…) Les guerres se gagnent avec des armes (…) et quand elles font taire votre commandant en chef, vous êtes dans une guerre », a déclaré un autre publié le 9 janvier dans un groupe public de le « Patriot Party » avec plus de 12 000 membres.

D’autres messages incluent des personnes demandant ouvertement des détails sur leur adhésion à une armée.

Les postes ont été identifiés par le Tech Transparency Project (TPP), un groupe de surveillance à but non lucratif.

Facebook a supprimé le message faisant référence à la place Tiananmen après avoir été contacté par CNN.

La réponse de Facebook

« Ce message a enfreint notre politique contre l’organisation d’activités nuisibles et a été supprimé, mais il est important de noter qu’il enfreint l’une de nos politiques qui nécessitent plus de contexte et ne peut pas toujours être appliquée à grande échelle. Ces politiques exigent souvent que des équipes spécialisées rassemblent plus d’informations sur un sujet donné pour prendre des décisions », a déclaré un porte-parole de Facebook.

«Une fois que vous avez partagé le message, nos équipes ont commencé à examiner, à faire appel à des spécialistes de notre équipe chargée de la politique de contenu et à déterminer finalement que, dans le contexte dans lequel il a été partagé, il enfreignait une section de notre politique anti-organisation sur les activités nuisibles qui exige plus équipes / contexte à définir, et il a été supprimé », a-t-il ajouté.

Facebook a déclaré dimanche que le groupe « Patriot Party », où le message semblait faire référence à l’organisation d’une milice, avait été « détecté de manière proactive » par ses équipes et était en cours de suppression. Facebook a déclaré lundi avoir supprimé le groupe.

Les articles soulignent le défi auquel le géant de la technologie est confronté pour réprimer les appels internes à la violence.

« Facebook montre qu’il n’est pas disposé ou incapable de modérer efficacement sa plate-forme et qu’il est devenu un danger pour le public et la démocratie », a déclaré dimanche soir à CNN Katie Paul, directrice du TTP.

TPP a déclaré à CNN qu’il avait trouvé les publications en utilisant un compte Facebook pour rejoindre des groupes d’extrême droite.

Publicités liées aux armes à feu

Le TPP a déclaré la semaine dernière avoir découvert des preuves que Facebook autorisait la diffusion de publicités pour des accessoires d’armes à feu, des gilets pare-balles et d’autres équipements militaires sur sa plate-forme ciblant les utilisateurs qui ont manifesté de l’intérêt pour les groupes d’extrême droite et les milices.

Facebook a annoncé samedi qu’il cesserait d’accepter les publicités pour des accessoires pour armes et équipements de protection aux États-Unis. La mesure s’applique jusqu’au 22 janvier au moins.

Un porte-parole de Facebook a déclaré à CNN la semaine dernière que la société avait supprimé des pages et des groupes représentant des mouvements sociaux militarisés. Il a affirmé qu’ils continuaient à supprimer des pages.

La COO de Facebook, Sheryl Sandberg, a semblé minimiser la semaine dernière le rôle de son entreprise dans l’insurrection. À cet égard, il a déclaré que la plupart des activités de l’organisation s’étaient déroulées sur d’autres plates-formes.

« Notre application des règles n’est jamais parfaite, donc je suis sûr qu’il y avait encore des choses sur Facebook », a déclaré Sandberg à . dans une interview. Il a ensuite ajouté: « Je pense que ces événements ont été largement organisés sur des plateformes qui n’ont pas nos capacités pour arrêter la haine et qui n’ont pas nos normes et elles n’ont pas notre transparence. »

Un groupe Facebook «Stop The Steal», faisant la promotion de la théorie du complot infondée selon laquelle les élections de 2020 ont été truquées, a gagné des centaines de milliers de membres pendant la semaine électorale avant que Facebook ne la ferme.

La société n’a complètement interdit que le contenu contenant la phrase «arrêtez le vol» après l’insurrection.

Groupes dédiés à la diffusion de fausses versions de la fraude électorale

Cependant, certains des groupes et individus diffusant la théorie du complot ont tenté d’échapper aux systèmes de modération de contenu de Facebook. Ils ont essayé, par exemple, de changer les noms de leurs groupes pour éviter d’éveiller les soupçons. Utiliser également d’autres fonctionnalités de l’application pour se cacher à la vue, selon le groupe de surveillance Avaaz.

La semaine dernière, Avaaz a ciblé 90 groupes Facebook publics et privés dédiés à la diffusion de faux comptes de fraude électorale. Il a également souligné une demi-douzaine de personnes qui avaient tenté de contourner la répression de Facebook sur le contenu «stop the steal». Depuis que Facebook a été informé des groupes, la société en a supprimé neuf, a déclaré Avaaz à CNN cette semaine.

« Nous travaillons avec des experts du terrorisme mondial et du cyber-renseignement pour identifier les appels à la violence et supprimer les contenus préjudiciables qui pourraient conduire à plus de violence », a déclaré le porte-parole de Facebook Andy Stone à CNN. « Nous poursuivons tous ces efforts et travaillons avec les forces de l’ordre pour prévenir les menaces directes à la sécurité publique », a-t-il ajouté.

Les théoriciens du complot ont également utilisé des histoires d’Instagram, qui est également un produit Facebook, pour partager des affirmations discréditées, a déclaré Avaaz. Les histoires Instagram devraient disparaître après 24 heures. Cela permet à ceux qui diffusent de fausses informations de voir leurs messages atteindre des milliers avant que leur contenu ne soit identifié et que des mesures ne soient prises.