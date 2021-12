Les appels au boycott de Spotify se développent après que Daniek Ek a investi 100 millions d’euros dans la Mil-Tech

Crédit photo : Fortune Live Media / CC by 2.0

Les mélomanes du monde entier appellent au boycott de Spotify après que le PDG Daniel Ek a révélé un investissement de 100 millions d’euros dans une entreprise de technologie militaire.

Digital Music News a annoncé l’investissement dans Helsing après qu’Ek l’ait annoncé le 9 novembre. Ek rejoint également le conseil d’administration de Helsing après l’investissement. Helsing dit que sa technologie d’intelligence artificielle sera utilisée pour « la défense et la sécurité nationale » afin de fournir « un avantage en matière d’information aux gouvernements démocratiques et « protéger les démocraties libérales du danger ».

De nombreux utilisateurs de Spotify sont en colère et sautent sur les concurrents pour leur streaming musical. Le hashtag #BoycottSpotify est à la mode sur Twitter, où plusieurs artistes ont promu l’annulation de leurs comptes.

« #BoycottSpotify maintenant ! Annulez votre abonnement aujourd’hui. Les artistes et les mélomanes ne doivent pas soutenir l’industrie militaire de l’IA. Enregistrez votre colère face à l’implication de Spotify dans le parrainage des sociétés d’armement. C’est tellement ignoble. La musique n’est PAS la guerre. Tout simplement faux à tous les niveaux », tweete Darren Sangita, un producteur de musique.

« L’IA signifie utiliser des ordinateurs pour traiter les informations cent fois plus rapidement, afin qu’ils fournissent avec précision un taux de mortalité plus élevé », a déclaré Sangita à Resident Advisor. « La musique est utilisée comme une arme. Je ne peux pas m’inscrire, donc je me suis déjà désabonné et je prévois maintenant de retirer toute ma musique de Spotify. Nous croyons en la musique comme un outil puissant pour la paix ; sinon, c’est une contradiction totale avec notre philosophie musicale.

Certains services alternatifs recommandés par les artistes et les musiciens incluent Tidal et Deezer. La réponse à l’annonce de Daniel Ek n’a pas été très positive – avec des appels au boycott de Spotify commençant rapidement.

Un rapide coup d’œil aux commentaires Twitter sous l’annonce initiale montre que la plupart des gens sont mécontents de l’investissement. Malgré les vives critiques des musiciens, des artistes et même des utilisateurs réguliers de Spotify, Daniel Ek n’a pas répondu aux appels au boycott de Spotify.

Helsing a été fondée en 2021 et se présente comme un « nouveau type de société de sécurité et d’intelligence artificielle » qui vise à transformer « la date de capteur non structurée en un avantage d’information pour les gouvernements démocratiques ».

Le fondateur de NaturalMotion, Torsten Reil, a cofondé la société et en est actuellement le PDG. L’ancien commissaire spécial du ministère fédéral allemand de la Défense, Gundbert Scherf, a signé en tant que président et directeur de l’exploitation.