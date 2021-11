Les appels au réveil de Jasikevicius

15/11/2021 à 20:36 CET

Dans ce basket, la dynamique et les tendances sont presque plus importantes que le simple court-termisme des résultats. En regardant les classements, la réalité présente le Barça et le Real Madrid à égalité en Endesa League (neuf victoires et une défaite) et en Euroligue avec une fiche de 6-2. Autrement dit, la situation de l’équipe dans les deux compétitions est excellente.

Cependant, pendant des semaines La réalité du Barça commence à sentir comme une corne brûlée, coïncidant avec la perte due à une lombalgie de la référence Cory Higgins qui rejoint celle à long terme d’un autre outsider comme Àlex Abrines.

Pour terminer la comparaison, il faut se rappeler que Le Barça s’est débarrassé des joueurs qu’il a jugés appropriés cet été (Hanga, Claver, Pustovyi, Westermann et Heurtel ainsi que le mandataire de Bolmaro pour son passage à la NBA) et que la meilleure ligue autoproclamée de la planète a arraché Campazzo, Deck et Garuba aux blancs.

Déconnexions

Jusqu’à présent cette année, l’équipe du Barça s’est montrée aussi capable de rivaliser avec les meilleurs que de disparaître des matches sans raison apparente. Le premier réveil est venu en finale de la Supercoupe, quand une avance de 19 points (63-44) a été gaspillée.

Saras a montré son visage le plus critique après sa chute à Valence

En Euroligue, l’Olympiacos s’est imposé en prolongation aux Palau malgré une mauvaise mise en scène (10-17 au premier quart-temps) et l’équipe a également a été reconstruit sur le court de Fenerbahçe après avoir commencé 12-2.

Les messages de Jasikevicius n’ont eu aucun effet et le 31-18 concédé au premier quart-temps à Tel-Aviv s’est soldé par une défaite. Le même que 28-21 à Milan. L’entraîneur a regretté la faible intensité avec laquelle son équipe s’est rendue aux matchs et au moins celui-ci semble avoir été résolu lors des derniers engagements.

Sara, en colère

Habitué à mettre les cinq sens sur ce qui nous attend, Saras commence à en avoir marre de ces déconnexions. Bien qu’une certaine autocritique fasse défaut, le Lituanien a même évoqué un « manque de professionnalisme & rdquor; après avoir subi le premier KO de championnat dimanche contre Valence. « C’est toujours la faute de l’entraîneur, mais peut-être pas cette fois & rdquor;, a cassé un Jasikevicius très ‘touché’.

Jasikevicius demande plus d’intensité à ses joueurs

Le fait est qu’après avoir remporté les six premiers matchs de l’Euroligue et les neuf premiers de la Ligue, Le Barça a perdu lors de deux des trois dernières journées européennes et il vient de perdre son invaincu dans la Ligue Endesa.

Par conséquent, ce Double journée européenne avec des duels contre un CSKA Moscou plein de doutes en raison du fléau des blessures ce mercredi et sur le terrain de l’ASVEL Villeurbanne vendredi, ils sont essentiels pour voir si la dynamique est vraiment préoccupante ou si, au contraire, le Barça revient sur le bon chemin.