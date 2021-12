Les appels conservateurs aux démissions de Downing Street se multiplient à la suite d’une fuite de la fête de Noël | Politique | Nouvelles

Un haut responsable conservateur aurait déclaré qu’il devait y avoir des démissions à l’intérieur du numéro 10 à la suite d’une fuite d’images de Downing Street. La rédactrice politique adjointe d’ITV, Anushka Asthana, a écrit sur Twitter : « Le conservateur principal me dit qu’il va falloir démissionner. »

Le collègue de Mme Asthana, Paul Brand, a ajouté : « La colère monte vraiment ce soir.

« Cela ressemble en effet à une crise très grave pour Boris Johnson.

« Un député conservateur envoie un texto : ‘J’en ai marre. Il doit y aller. Table rase. C’est insoutenable ».

Les commentaires interviennent quelques semaines seulement après qu’il a été signalé qu’une douzaine de députés conservateurs avaient soumis des lettres de défiance à M. Johnson au comité d’arrière-ban de 1922.

Les images partagées par le plus ancien réseau commercial du Royaume-Uni ont été enregistrées le 22 décembre en préparation des points de presse quotidiens proposés par Downing Street.

Le conseiller du Premier ministre, Ed Oldfield, a demandé à l’attachée de presse du numéro 10, Allegra Stratton : « Je viens de voir des rapports sur Twitter selon lesquels il y avait une fête de Noël à Downing Street vendredi soir, reconnaissez-vous ces rapports. »

Mme Stratton, ancienne journaliste de la BBC et d’ITV, a répondu: « Je suis rentrée chez moi. »

Après que Mme Stratton ait semblé à court de mots, M. Oldfield a ajouté: « Le Premier ministre pardonnerait-il d’avoir une fête de Noël. »

« Quelle est la réponse ? », a répondu un Stratton apparemment déconcerté.

Un employé du numéro 10 a ajouté : « Ce n’était pas une fête, c’était du fromage et du vin.

Mme Stratton a conclu le clip en reconnaissant que la répétition était en cours d’enregistrement, puis en disant: « Cette fête fictive était une réunion d’affaires et elle n’était pas distanciée socialement. »

L’ex-journaliste devait donner les points de presse à la Maison Blanche dans le studio de 2,6 millions de livres sterling du numéro 9.

Cependant, les plans pour le Royaume-Uni d’imiter les briefings américains ont été annulés en avril.

Sa nomination avait également provoqué la division à l’intérieur de Downing Street, en particulier avec l’ancien chef de la diffusion de Vote Leave, Lee Cain.

Mais la débâcle a conduit le chef du SNP, Ian Blackford, à appeler Boris Johnson à démissionner de son poste de Premier ministre.

Le député de Ross, Skye et Lochaber a déclaré: «Cette vidéo est accablante et laisse au Premier ministre beaucoup de responsabilités.

«Lorsque chaque individu de haut en bas du pays a reçu l’ordre de rester à la maison afin de protéger le NHS, les conservateurs organisaient à la place une fête de Noël qui, comme l’a maintenant confirmé un membre du personnel senior, n’était » pas socialement distancié « .

« Si cela est vrai, alors la position du Premier ministre est intenable et il doit se retirer immédiatement de ses fonctions. »

M. Blackford a été rejoint par le leader de Reform UK, Richard Tice.

L’ancien donateur du parti conservateur a écrit sur Twitter : « L’élite dirigeante se moque et se moque de nous tous. Assez. Démissionner. »

Même un ancien ministre adjoint conservateur a déclaré que la chose décente à faire était de démissionner.

L’ancienne députée de Broxtowe, Anna Soubry, a déclaré : « Ils ont ri devant les vraies larmes et les sacrifices de milliers de personnes.

«À tout autre moment, les gens feraient la chose décente et démissionneraient.

« La décence n’est ni comprise ni reconnue par ce gouvernement. »

Un député conservateur actuel a même comparé la débâcle à la série satirique à succès de la BBC « The Thick of It ».

Roger Gale de North Thanet a déclaré à Sky News: « C’est comme quelque chose de » The Thick of It « , si vous l’écriviez, les gens ne le croiraient pas. »

« Boris Johnson a toujours été son propre homme et a fait sa propre chose à sa manière, je pense qu’il a une certaine quantité d’explications à faire. »