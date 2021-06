Les appels de Lewis Hamilton pour que les mises à niveau de Mercedes soient ignorées

Lewis Hamilton a fait appel à son équipe Mercedes pour que la W12 soit améliorée – mais craint que son plaidoyer ne tombe dans l’oreille d’un sourd.

Le septuple champion du monde a perdu 18 points de retard sur Max Verstappen au classement des pilotes après trois victoires en quatre courses pour le Néerlandais – qui aurait gagné toutes ces victoires sans s’être retiré du Grand Prix d’Azerbaïdjan dans les phases finales en raison de une panne de pneu.

De plus, Mercedes accuse désormais 40 points de retard dans le championnat du monde des constructeurs, Sergio Perez fournissant désormais une deuxième corde efficace à l’arc de Red Bull.

L’élan vers Red Bull est presque certainement influencé par le fait que Mercedes met ses ressources de développement dans la toute nouvelle voiture 2022, le directeur de l’équipe, Toto Wolff, affirmant que les avantages à long terme l’emportent sur ceux qui sont réalisables cette année.

Mais Hamilton est plus concentré sur le présent et plutôt que de perdre plus de terrain face à Verstappen, il a demandé que sa voiture soit mise à jour pour s’assurer qu’il reste dans la course pour un huitième titre individuel de F1 record.

P2 et meilleur tour pour LH dimanche ! 👊 #StyrianGP pic.twitter.com/sUauGpjvQL – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 28 juin 2021

Interrogé après avoir terminé loin derrière Verstappen dans le Grand Prix de Styrie si c’était la bonne ou la mauvaise décision pour Mercedes d’arrêter la mise à niveau de la voiture W12, le Britannique a déclaré : « Je ne remettrai pas en question la logique de l’équipe et comment ils ont réussi à traiter.

« J’aimerais beaucoup… nous donner un surclassement. Nous aimerions une mise à niveau, mais je ne pense pas que ce soit en préparation pour le moment.

« Nous sommes en panne sur quelques zones. C’était serré en début de saison et si nous avions tous les deux – Red Bull et nous – les mêmes performances que lors de ces quatre premières courses, ce serait peut-être un peu plus excitant.

“Ils ont fait un pas en avant décent et nous allons travailler aussi dur que possible pour le contourner, mais en termes de performances de base, c’est ce que nous avons.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait se concentrer davantage sur la voiture 2021, Hamilton a répondu : « Écoutez, j’ai un groupe de personnes incroyablement intelligentes, fortes et incroyables qui travaillent derrière moi et qui prennent toutes ces décisions.

« Évidemment, vous devez essayer de trouver un équilibre avec ce nouveau plafonnement des coûts. Naturellement, nous aimerions avoir des mises à niveau et des améliorations, mais je ne pense pas que ce soit actuellement prévu. »

Hamilton connaît exactement la zone où Mercedes souffre – et c’est surprenant compte tenu de sa domination du sport depuis 2014.

« Vitesse en ligne droite », a-t-il souligné. « Qu’il s’agisse de puissance ou d’aile, il semble traînant mais il ne se sent pas aussi fort dans les lignes droites. Cela pourrait être l’un ou l’autre ou les deux ensemble.

