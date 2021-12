Les appels de Mercedes contre la décision de la voiture de sécurité REJETÉS par la FIA alors que le premier titre de championnat de Max Verstappen est clairement donné par les autorités de F1 à la suite de la controverse au GP d’Abou Dhabi

Les appels de Mercedes contre la victoire de Max Verstappen dans le dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi ont été rejetés par la FIA, ce qui signifie que le premier titre de champion du Néerlandais a été officiellement approuvé.

Verstappen a remporté la victoire lors du dernier Grand Prix de la saison dans des circonstances extrêmement dramatiques.

Les appels de Mercedes ont finalement été vains

Wolff ne sera pas satisfait de l’issue des appels de Mercedes

Il a dépassé Hamilton dans le dernier tour à Abu Dhabi pour sceller un triomphe extraordinaire suite à une décision extrêmement controversée du directeur de la FIA Michael Masi.

Après la chute de Nicholas Latifi dans les derniers tours de la course, Masi a pris la décision d’autoriser les voitures doublées à dépasser la voiture de sécurité, ce qui signifie que Verstappen a eu un parcours sans faute à Hamilton dans le dernier tour et avec des pneus beaucoup plus rapides.

Il a ensuite dépassé le Britannique pour gagner et refuser à Hamilton une huitième victoire record au championnat.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, était absolument furieux de l’appel de Masi et a ensuite déposé deux plaintes formelles pour contester la décision, donnant à Verstappen une attente nerveuse pour voir si son premier championnat du monde de Formule 1 serait retiré.

Hamilton se sentira à juste titre lésé

Tous deux ont cependant été licenciés après que les deux équipes aient passé des heures dans le bureau des commissaires sportifs, Verstappen pouvant trinquer à son titre plus de quatre heures après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Et le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a admis qu’il était «déçu» d’avoir dû suivre le processus.

Il a déclaré à Sky Sports News: « C’est décevant que nous ayons dû traverser cela. Ça a été une année incroyable, je suis fier de Max et de toute l’équipe. C’est le champion du monde et le champion du monde méritant.

Les prochains mouvements de Mercedes seraient en discussion, l’équipe devant informer les médias lorsqu’ils ont quelque chose à partager.

En vertu des règlements du sport, les concurrents ont le droit de faire appel.