Les appels furieux d’Emmanuel Macron au Frexit avec les restrictions de Covid – « L’UE à blâmer » | Politique | Des nouvelles

Face à la propagation rapide de la variante Omicron, la France va encore durcir les mesures COVID-19, mais il n’y aura pas de couvre-feu pour le réveillon et les écoles rouvriront comme prévu début janvier, a annoncé lundi le gouvernement.

Le Premier ministre Jean Castex a déclaré que le taux d’incidence du COVID – le nombre d’infections pour 100 000 personnes par semaine – est désormais bien supérieur à 700 et à un niveau record depuis le début de la pandémie, obligeant son cabinet à prendre de nouvelles mesures.

A partir de lundi et pendant les trois prochaines semaines, tous les rassemblements publics seront limités à 2 000 personnes pour les événements en salle, et à 5 000 personnes pour les événements en extérieur, et tous les spectateurs devront être assis aux concerts.

La consommation de nourriture et de boissons sera interdite dans les transports publics de passagers – y compris les transports longue distance – ainsi que dans les salles de cinéma, tandis que dans les bars et les restaurants, toute la nourriture et les boissons devront être consommées assises et non debout.

Le masque est déjà obligatoire pour les passagers des transports en commun.

Castex a également indiqué que le travail à domicile deviendrait obligatoire pendant au moins trois jours par semaine dans la mesure du possible, et que le port du masque redeviendrait obligatoire à l’extérieur dans les centres-villes, sous l’autorité des préfectures locales.

Cette décision a déclenché la fureur du chef des Patriotes, Florian Philippot, qui a blâmé l’UE pour les restrictions constantes.

Il a déclaré : « En passant en quelques semaines de six mois à trois mois entre chaque dose, le gouvernement français assure un doublement des revenus de Pfizer et co !

« Magnifique VRP ! Pour notre santé, vous pensez ? »

LIRE LA SUITE: Nicola Sturgeon BARRED de la chaîne pour avoir enfreint les règles de verrouillage

Il a poursuivi : « Quiconque a compris la mécanique de cette affaire de Covid a compris l’urgence de quitter l’Union européenne !

« Et toutes les instances supranationales !

« Frexit ! »

M. Castex a déclaré lors d’une conférence de presse à la suite d’une réunion du cabinet: « Je sais que cela ressemble à un film sans fin, mais il y a un an, nous avons commencé notre campagne de vaccination et maintenant nous sommes l’une des personnes les mieux vaccinées et les mieux protégées au monde. «

Afin de renforcer davantage les vaccinations, le laissez-passer vaccinal prévu par le gouvernement – qui exigera une preuve de vaccination, et pas seulement un test négatif, pour entrer dans les lieux publics – prendra effet à partir du 15 janvier, si le Parlement approuve un projet de loi gouvernemental, a déclaré M. Castex.

Le gouvernement réduit également la période jusqu’à ce que les gens soient éligibles pour un rappel à trois mois au lieu de quatre après leur deuxième jab.

Samedi, la France a enregistré un nouveau record de plus de 100 000 nouvelles infections par jour alors que les gens se précipitaient pour se faire tester avant les réunions de famille de Noël.

Lundi, la moyenne mobile sur sept jours des nouvelles infections s’élevait à plus de 72 000.