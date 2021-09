Les appels satellites sur iPhone peuvent n’être actifs qu’à certains endroits

09/06/2021 à 12:35 CEST

Vous devrez peut-être modérer vos attentes pour les supposées communications par satellite du prochain iPhone. Les appels et messages satellites d’urgence sur le futur iPhone (potentiellement appelé iPhone 13) ne fonctionneront que sur “sélectionner les marchés” et seulement dans les endroits pas de couverture mobile. Cela ne servira probablement pas de sauvegarde lorsque le service cellulaire est inégal dans votre région, alors.

Apple voudrait lancer ses propres satellites pour fournir une plus grande couverture de données, mais tout plan pour cela est “dans des années”dit Gurman. Vous ne pourrez pas non plus passer d’appels non urgents de sitôt.

Les limitations ne seraient pas tout à fait surprenantes. La rumeur veut que le nouvel iPhone utilisera un modem Qualcomm X60 modifié pour le service satellite; Il n’est peut-être pas prêt à fonctionner comme un téléphone satellite complet. Gurman a ajouté que les coûts et les objections des opérateurs pourraient empêcher Apple de proposer un véritable téléphone satellite qui contourne les réseaux conventionnels.

Tel quel, Il y a d’autres raisons de tempérer vos espoirs pour le prochain événement Apple. Gurman dit également que les problèmes d’affichage pourraient limiter la disponibilité de l’Apple Watch Series 7. le bracelet fera ses débuts aux côtés du prochain iPhone, certaines versions pourront être disponibles “en retard ou en petites quantités”. Votre combinaison préférée de bracelet et de boîtier peut prendre un certain temps à expédier. Bien que ce ne soit pas aussi grave que les retards qui ont paralysé l’iPhone 12 et d’autres produits Apple l’année dernière, cela pourrait être loin des lancements en douceur de l’ère pré-pandémique.