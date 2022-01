Le duc d’York a été informé qu’il serait « inapproprié » pour lui de se joindre au voyage alors qu’il attend une décision sur l’action en justice civile intentée contre lui par Virginia Giuffre. Il a été rapporté que le prince Andrew, au lieu d’accompagner sa famille lors du voyage en Suisse, avait des conversations quotidiennes avec ses filles Beatrice et Eugénie sur Skype. Une source a confié au Sunday Mirror : « Béatrice et Eugénie étaient toutes les deux très contrariées car elles espéraient que leurs enfants pourraient passer leurs premières vacances au ski avec leur grand-père et toute la famille.

« Malheureusement, ce n’était pas le cas, mais ils ont eu des appels Skype avec leur père presque tous les jours pendant qu’ils étaient à Verbier.

« C’était pour qu’ils puissent le soutenir et qu’il puisse voir les petits-enfants en vacances. »

Il attend avec impatience une décision américaine du juge Lewis Kaplan quant à savoir s’il devra faire face à un tribunal civil complet sur les allégations.

Mme Giuffre a allégué que le prince Andrew l’avait agressée sexuellement alors qu’elle avait 17 ans.

«Il s’agit plus d’être là pour lui et de le soutenir plutôt que de l’interroger sur l’affaire.

« Ce n’est pas ce sur quoi la famille se concentre.

« Il s’agit de survivre, de protéger le nom de famille et de le traverser en un seul morceau.

« Les filles ont l’impression que le nom de leur père est continuellement traîné dans la boue inutilement alors qu’en réalité c’est un bon œuf.

« Ils pensent que tout cela est une affaire malheureuse et ils ne croient pas que leur père mérite ce qui lui arrive. »

Il a été conseillé au prince Andrew de ne pas descendre pendant les vacances de ski de sa famille – craignant que la publicité n’ajoute à une avalanche de malheurs.

Il devait se joindre aux vacances en famille, mais a choisi de rester au Royaume-Uni.

Ceux qui ont assisté au voyage de ski comprenaient l’ex-femme du prince Andrew, Sarah Ferguson, les gendres Edo Mapelli Mozzi, 38 ans, et Jack Brooksbank, 35 ans, ainsi que le petit-fils August, 10 mois, et la petite-fille de trois mois, Sienna.