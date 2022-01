Les appels vidéo avec hologrammes atteignent les foyers | La technologie

Les hologrammes 3D vont devenir une technologie de tous les jours cette année. Portl M est la version la plus avancée que nous ayons vue.

Il y a quelques semaines, la société Portl a présenté son Holoportal, une sorte de cabine futuriste qui permet transmettre des hologrammes en taille réelle.

Annoncez maintenant Port M, une version réduite à poser sur la table de chevet, qui mettre les hologrammes dans les maisons.

Portl M permet d’envoyer et de recevoir des hologrammes en 3D et en temps réel, avec de multiples applications, comme on peut le voir dans cette vidéo :

C’est un écran volumétrique avec une résolution 4K, qui permet afficher des images 3D sans porter de lunettes.

Il dispose d’une caméra AI et d’un capteur de profondeur pour enregistrer des vidéos 3D, mais Portl n’a pas expliqué la technologie qui la sous-tend, car Il garde le secret pour éviter d’être copié.

Les hologrammes vus en vidéo semblent trop avancés pour une simple caméra frontale, car cette technologie nécessite souvent des caméras 3D complexes qui enregistrent sous différents angles.

Il faudra donc attendre le produit final, pour vérifier les résultats.

L’application principale de Portl M sera appels vidéo holographiques, à la fois domestique et professionnel.

Voir une autre personne en 3D est beaucoup plus réaliste, et permettra télétravailler plus efficacement, en pouvant manipuler des objets en 3D avec l’écran multi-touch.

Il a également des applications intéressantes dans télémédecine, en étant capable de voir le patient en 3D, ou en éducation, pour expliquer des cours de maths, de sciences, etc., avec des images et des objets qui ont du volume et de la profondeur.

Les hologrammes peuvent également être très productifs dans magasins de vêtements, pour voir comment va un vêtement avant de l’acheter, et même, comme on le voit dans la vidéo, pour obtenir Une représentation réel des NFT que vous achetez.

Nous verrons ce qu’ils peuvent donner d’eux-mêmes, car nous ne connaissons pas la technologie qui se cache derrière, ni comment fonctionnent les transmissions.

Portl M Vous pouvez déjà réserver sur leur site avec un signal de 100 dollars, bien que nous ne connaissions toujours pas son prix. Il sera dévoilé en mars.