Les appels vidéo changent la façon dont nous nous percevons

29/05/2021 à 8h30 CEST

La pandémie de coronavirus a provoqué un virage radical vers la vie virtuelle. Dans ce contexte, appels vidéo Ils sont devenus le principal moyen de communication, tant pour le travail que pour la socialisation.

Ce qui apparaissait au départ comme un avantage ne l’est plus. Et est-ce que certaines personnes pourraient déclencher de nouvelles insécurités voir son visage excessivement.

Cela peut vous intéresser : A quoi sert la chirurgie esthétique ? Est-ce juste une question d’esthétique ?

C’est ce que souligne une étude de l’Université Harvard, avec l’aide du Massachusetts General Hospital.

Les experts confirment qu’en raison de ce problème, le nombre de patients cherchant procédures esthétiques pour améliorer son apparence.

Une pandémie de dysmorphie

Pour extraire les résultats de cette étude, un questionnaire a été réalisé sur un total de 134 dermatologues.

Dans ce document, des experts ont été interrogés sur la demandes de renseignements esthétique pendant la pandémie et si leurs patients avaient cité les utilisation des appels vidéo comme raison de consulter un médecin.

Au total, 76 dermatologues (56,7 %) ont signalé une augmentation du nombre de patients recherchant des consultations esthétiques et 114 (86,4%) ont déclaré que leurs patients citaient les appels vidéo comme raison.

Les répondants ont expliqué que les préoccupations les plus courantes des patients étaient la les rides de la partie supérieure du visage (77%).

Il a été suivi par cernes (64,4%), taches zones sombres du visage (53%) et flaccidité cou (50%).

Interrogé sur la procédures esthétiques les plus demandés depuis le début de la pandémie, 94% des dermatologues ont noté botox.

Ils ont également mentionné qu’un grand nombre de patients ont demandé injections de comblement cutané (82,3%) ou un traitement avec Être (65,4%).

Les caméras trompent

Les chercheurs notent que les principaux objectifs de ces patients étaient de rendre leur nez plus petit et leurs yeux plus grands.

Il est parfaitement logique d’expliquer comment les caméras frontales ils modifient l’apparence.

Ceux-ci rapprochent les choses de la lentille -comme le nez- semblent plus grands et ceux qui sont plus éloignés -comme les yeux- plus petits.

Une étude de 2018 a révélé qu’un portrait à 30 centimètres augmente la taille du nez en photographie 30%, par rapport à une image prise à 1,5 mètre.

Par conséquent, avec des webcams qui enregistrent focales plus courtes, le résultat est un visage plus arrondi, avec un nez et un front plus larges.

Les experts expliquent que ce image déformée à l’écran est ce qui amène les patients à développer des pensées négatives sur leur physique.

De plus, ils ajoutent que ces patients, malgré la recherche d’interventions esthétiques, sont rarement satisfaits des résultats et se retrouvent dans un cycle de insatisfaction de soi.

La composante psychologique importante

Les médecins disposent de nombreux outils pour améliorer l’apparence d’une personne aujourd’hui, mais pour s’assurer que ces techniques sont utilisées dans le circonstances convenables c’est crucial.

« Il est important, en tant que médecins, que nous abordions les différents aspects de ce qui pourrait se passer pour savoir quand encourager quelqu’un à parler avec professionnel de la santé mentale ou pour obtenir le soutien dont vous avez besoin », explique Shadi Kourosh, auteur principal de l’étude, dans Dermatology Times.

Mis à part les injectables et la chirurgie, cet expert fournit des conseils moins invasifs ce que nous pouvons faire pour nous sentir mieux dans notre apparence à l’écran.

Ongle bonne éclairage la vue de face peut aider, tout comme le fait de garder une plus grande distance de la caméra ou élevons notre moniteur pour qu’il ne soit pas plus bas que notre visage.