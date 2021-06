Les appels vidéo de groupe atteignent Telegram : jusqu’à 30 personnes et avec la possibilité de partager l’écran | La technologie

in

Telegram lance des appels vidéo de groupe avec jusqu’à trente personnes et diverses fonctionnalités visant à améliorer l’expérience.

Les appels vidéo sont là pour rester et les différentes entreprises ont montré leurs propositions. C’était au tour de Telegram que, bien qu’il ait déjà eu des appels vidéo dans la version bêta, ils ont maintenant apporté cette fonctionnalité à la version stable afin que tous les utilisateurs puissent en profiter.

De plus, les appels vidéo Telegram sont dotés de fonctionnalités très intéressantes qui les placent quasiment au même niveau que celles proposées par des services tels que Zoom, Teams ou Skype. La limite de personnes qui l’ont mis est de 30, un chiffre plus que digne de parler en direct et de pouvoir faire attention à tout le monde.

Bien sûr, ces appels vidéo sont une extension du chat vocal. C’est pourquoi, bien que seulement trente personnes puissent allumer la caméra, le reste des participants pourra continuer à écouter ce qui se passe et il n’y a pas de limite de personnes pour ces conversations vocales. Ceux de Telegram ont souhaité ajouter plusieurs fonctionnalités pour générer une expérience plus complète.

En ce qui concerne les fonctionnalités et ajouts apportés aux appels vidéo, L’essentiel est que pendant que vous avez une conversation, vous puissiez partager l’écran de l’appareil. Cet ajout fait que les appels vidéo Telegram acquièrent une nouvelle dimension en ayant beaucoup plus de possibilités.

Aussi ont intégré des améliorations intelligentes pour la suppression du bruitAvec cette option, ils recherchent des conversations aussi agréables que possible pour les utilisateurs. Mais ils vous permettent de désactiver cette fonctionnalité si l’appel vidéo a besoin d’un bruit de fond pour fournir plus d’informations.

L’interface a été conçue pour s’adapter aux appareils à partir desquels nous passons des appels vidéo, les tablettes ont un design capable de profiter de l’écran de bonne taille et les terminaux mobiles un design plus compact et fonctionnel.

Les appels vidéo atteignent tous les appareils : mobiles, tablettes et ordinateurs. Les appels peuvent être passés quel que soit l’équipement à partir duquel ils sont émis. Pour les rendre disponibles, il suffit de mettre à jour l’application sur Android et iOS.