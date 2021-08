Les appels vidéo de groupe avec jusqu’à 1000 téléspectateurs atteignent Telegram, et avec toutes ces nouvelles | La technologie

Ce sont toutes les nouvelles qui viennent d’atteindre Telegram, et nous avons jusqu’à des appels vidéo avec jusqu’à 1000 téléspectateurs, des messages vidéo 2.0 et différentes nouvelles vitesses de lecture vidéo.

Telegram est mis à jour et parie le plus sur les appels vidéo de groupe augmentant sa capacité à 1000 spectateurs pouvoir ainsi célébrer des événements de masse.

Mais en plus de l’augmentation du nombre de téléspectateurs dans les appels vidéo de groupe, les messages vidéo sont également enregistrés avec une qualité supérieure, les vidéos normales peuvent être visionnées à une vitesse différente et ils ont également ajouté l’écran partagé avec son, ainsi que d’autres nouveautés.

Comme nous vous l’avons dit, le Les appels vidéo de groupe atteignent la version 2.0 Et c’est que maintenant ils permettent à jusqu’à 30 utilisateurs de transmettre des vidéos depuis leur caméra et leur écran, et ces 1000 personnes peuvent agir en tant que spectateurs.

Curieusement, ils prétendent qu’ils voudront augmenter ce nombre de téléspectateurs jusqu’à ce que tous les êtres humains sur Terre puissent les rejoindre.

Nous avons également le messages vidéo 2.0 qui ont une résolution plus élevée et où nous sommes également autorisés à cliquer sur un message de ces caractéristiques pour l’agrandir. De plus, ces messages vidéo étendus peuvent être mis en pause, voire en avant ou en arrière pour les voir plus en détail. Une autre nouveauté est que le lecteur multimédia permet désormais des vitesses de 0,5x, 1,5x et 2x.

Une autre caractéristique est que le L’option de partage d’écran a été ajoutée aux appels entre deux utilisateurs incluant désormais le son de l’appareil lors de la transmission dans n’importe quel appel vidéo. Ainsi, lorsque vous activez la vidéo pendant un appel, vous pouvez glisser pour choisir l’une des caméras ou partager l’écran.

Il y a d’autres nouvelles que vous pouvez lire sur la page d’annonce officielle et que vous aimerez certainement pour justifier la mise à jour de Telegram, peut-être la meilleure alternative à WhatsApp.