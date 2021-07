Les appels vidéo Zoom arrivent sur Amazon Fire TV Cube (2e génération), mais n’utilisez pas de webcam 4K

in

Amazon a annoncé que les propriétaires d’Amazon Fire TV Cube de 2e génération peuvent désormais connecter une webcam compatible et participer à des appels vidéo Zoom bidirectionnels. Cette décision intervient près d’un an après l’activation des conversations vidéo entre le Fire TV Cube (2e génération) et tout autre appareil Alexa “compatible avec la caméra”.

“L’année dernière, nous avons lancé les appels vidéo bidirectionnels Alexa depuis votre Fire TV Cube vers n’importe quel appareil Alexa compatible avec la caméra. Nos clients ont apprécié de pouvoir passer des appels vidéo et se connecter avec leurs proches sur grand écran dans le confort de leur canapé. Nous sommes ravis d’annoncer qu’à partir d’aujourd’hui, vous pouvez passer des appels vidéo à vos amis, votre famille et vos collègues de travail avec l’application Zoom sur Fire TV.”

Étant donné que Amazon Fire TV Cube n’a pas de webcam intégrée, la société détaille ce dont vous aurez besoin pour participer aux appels. Cela comprend le téléchargement de la dernière mise à jour du logiciel Fire TV Cube, l’installation de l’application Zoom et la connexion d’une « webcam compatible » à l’aide d’un adaptateur micro-USB vers USB.

Malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser n’importe quelle webcam, et cela inclut les meilleures webcams 4K comme la Logitech Brio 4K. En fait, Amazon déconseille l’utilisation d’une webcam 4K si vous souhaitez utiliser le Fire TV Cube pour les appels Zoom. Au lieu de cela, la société suggère d’utiliser une webcam avec une résolution de 1080p qui prend également en charge la classe vidéo USB (UVC) et dispose d’un “champ de vision de 60 à 90 degrés à une distance de 6 à 10 pieds du téléviseur”.

Nous avons demandé des éclaircissements à ce sujet et nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus.

Dans l’article de blog, Amazon propose quelques suggestions si vous ne possédez pas déjà une webcam compatible. Ceux-ci incluent un trio de certaines des meilleures webcams pour votre téléviseur, ainsi qu’une autre d’une société appelée “Wansview”.

Une fois que tout est configuré, vous pouvez rejoindre ou créer des réunions Zoom à l’aide d’Alexa. Il n’est plus nécessaire de tâtonner en essayant de diffuser ou de diffuser des réunions à partir de votre téléphone, car vous pouvez simplement dire: “Alexa, rejoignez ma réunion Zoom”. Et si vous vous connectez à votre compte Zoom, toutes vos réunions et contacts à venir peuvent être consultés.

