Les appels vocaux et vidéo de Facebook Messenger bénéficient d’un cryptage de bout en bout

Les appels vocaux et vidéo sur Facebook Messenger sont de plus en plus sécurisés, avec l’option de cryptage de bout en bout désormais déployée – afin que personne d’autre ne puisse accéder à vos communications, pas même l’équipe de Facebook.

La mise à jour signifie que les appels vidéo et les appels vocaux sont désormais aussi privés que les conversations textuelles en tête-à-tête, qui sont chiffrées de bout en bout depuis 2016 (bien que vous deviez utiliser la fonction de conversation secrète pour qu’elle soit activée) .

“Les gens s’attendent à ce que leurs applications de messagerie soient sécurisées et privées, et avec ces nouvelles fonctionnalités, nous leur donnons plus de contrôle sur la confidentialité de leurs appels et de leurs discussions”, écrit Ruth Kricheli, directrice de la gestion des produits chez Facebook Messenger.

Plus de fonctionnalités à venir

Facebook dit qu’il commence également à tester le cryptage de bout en bout pour les discussions de groupe dans Messenger et pour les messages directs dans Instagram – bien que seul un nombre sélectionné d’utilisateurs puisse voir ces options pour le moment.

De plus en plus de contrôles arrivent sur les discussions en tête-à-tête qui utilisent également des messages qui disparaissent, ce qui est une option dans les conversations secrètes et cryptées : les utilisateurs pourront choisir une durée, de 5 secondes à 24 heures, pour que les messages restent après qu’ils aient été consultés.

Le nouveau cryptage de bout en bout sur les appels vocaux et vidéo sera facultatif, donc si vous souhaitez profiter de la sécurité et de la confidentialité supplémentaires, assurez-vous d’activer la fonctionnalité une fois qu’elle apparaît sur vos appareils.

Avis : le chiffrement de bout en bout devrait être la valeur par défaut

Le chiffrement de bout en bout fonctionne un peu comme un verrou et un jeu de clés : seuls vous et la personne avec qui vous discutez avez la bonne clé pour décrypter les communications et voir ce qui se dit. Si quelqu’un d’autre intercepte les messages ou les appels, il ne pourra pas les interpréter.

Personne d’autre, qu’il s’agisse d’un pirate informatique essayant d’attraper vos conversations pendant qu’elles sont transférées sur le Web, d’un employé malveillant de Facebook souhaitant exploiter vos communications ou d’un organisme gouvernemental souhaitant espionner ce que vous faites, ne peut donner un sens à ce qui se dit, car ils n’ont pas les bonnes clés.

Ce n’est pas parfait, car quelqu’un pourrait toujours entrer dans votre téléphone et voir vos messages comme si c’était vous, mais c’est un grand pas dans la bonne direction. Il est également désormais standard dans de nombreuses applications, notamment WhatsApp, Signal et Google Messages sur Android.

Bien que certaines entreprises et certains gouvernements n’aiment pas l’idée du chiffrement de bout en bout – suggérant qu’il rend plus difficile l’identification et l’arrêt des activités criminelles en ligne – il s’agit vraiment d’une fonctionnalité de sécurité essentielle, et il est bon de la voir se déployer. à plus d’applications et plus de types de communication.