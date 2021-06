Les appels vocaux WhatsApp arrivent sur Jio Phone, d’autres téléphones intelligents basés sur KaiOS : comment utiliser, autres détails

Les utilisateurs pourront également choisir les appels WhatsApp comme s’ils assistaient simplement à des appels normaux.

WhatsApp a maintenant déployé la fonction d’appel vocal pour tous les téléphones Jio et autres téléphones intelligents basés sur KaiOS. La société appartenant à Facebook a déclaré qu’avec l’introduction de cette fonction d’appel vocal, des millions d’utilisateurs supplémentaires pourront appeler via WhatsApp dans le monde. Il est à noter que WhatsApp a été lancé pour les téléphones Jio en 2018 et d’autres téléphones basés sur KaiOS et Nokia 8110 4G en 2019. Selon la société, la fonctionnalité fonctionnera sur la technologie Voice over Internet Protocol (VoIP). Pour l’utiliser, les utilisateurs doivent disposer d’une connectivité Wi-Fi ou de données mobiles active.

Appels vocaux WhatsApp sur Jio Phone : Comment utiliser

Pour utiliser la fonction d’appel vocal de WhatsApp, les utilisateurs doivent d’abord télécharger la version 2.2110.41 de WhatsApp sur leurs appareils. La fonction d’appel vocal est disponible sur la version mise à jour uniquement. Une fois l’application mise à jour, les utilisateurs peuvent accéder aux options et passer à l’appel vocal de n’importe quel fil de discussion disponible. Les utilisateurs pourront également choisir les appels WhatsApp comme s’ils assistaient simplement à des appels normaux. Ce qui est important, c’est que le téléphone dispose d’une connexion Internet stable.

Selon une déclaration publiée par WhatsApp, la fonction d’appel vocal pour les appareils compatibles KaiOS aidera à connecter le monde en privé via le service qui est « simple, fiable et accessible à tous », quel que soit l’appareil mobile utilisé par eux.

Certes, depuis que WhatsApp a été déployé pour des appareils autres qu’Android ou iOS, il est pré-téléchargé pour tous les appareils. Avec le lancement, WhatsApp est également devenu la meilleure application non système KaiOS avec des millions d’utilisateurs actifs dans le monde.

Sébastien Codeville, PDG de KaiOS Technologies a déclaré : « Avec WhatsApp, nous franchissons une nouvelle étape importante vers l’objectif de rendre les services essentiels et utiles accessibles à tous, y compris les communautés mal desservies, les personnes âgées à la recherche d’appareils simples et ceux qui utilisent des appareils KaiOS comme compagnon téléphoner.”

