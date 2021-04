Les Apple AirTags arrivent sur Amazon: vous pouvez désormais les acheter pour 35 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Grâce aux AirTags tant attendus d’Apple, vous n’aurez plus rien à abandonner. Ils sont déjà disponibles sur Amazon en phase de prévente et vous pouvez en obtenir un pour 35 euros.

Après des mois de rumeurs, Apple a présenté les AirTags tant attendus lors de l’événement de printemps qui s’est tenu il y a quelques jours. Il s’agit de petits dispositifs de repérage qui vous permettent de localiser vos objets personnels, de sorte que grâce à eux, vous n’aurez plus rien à abandonner pour une nouvelle perte.

Apple AirTags sera officiellement mis en vente le 30 avril, mais si vous le souhaitez vous pouvez déjà les acheter sur Amazon au prix de 35 euros l’unité. Si vous avez plusieurs objets à suivre, un pack de quatre unités est également disponible au prix de 119 euros, et dans ce cas l’unité est un peu moins chère, à 29,75 euros.

Une fois votre commande passée, Amazon réservera le produit pour vous et Il vous sera envoyé à partir du 30 avril. De cette façon, vous pouvez vous assurer de l’avoir lors de sa mise en vente, sinon vous risquez de le manquer.

Dispositif de suivi Apple qui vous permet de localiser vos objets via l’application Rechercher sur votre iPhone ou iPad via Bluetooth. Si vous possédez un iPhone 11 ou iPhone 12, utilisez la technologie ultra-large bande pour localiser avec une précision centimétrique.

L’AirTag est l’accessoire que de nombreux utilisateurs de l’écosystème Apple attendaient. Il a une taille très compacte, ce qui vous permet de le placer sur un porte-clés, un sac à dos, un sac ou tout autre objet que vous souhaitez faire localiser à tout moment.

Une fois couplé avec un iPhone ou un iPad, l’appareil communique via Bluetooth 5.0 LE afin que vous puissiez déterminer sa position à l’aide de l’application Find sur iOS et iPadOS. Et si vous avez un iPhone 11 ou un iPhone 12, l’AirTag vous offre une localisation au centimètre près grâce à la technologie ultra-large bande.

Dans le cas où le petit localisateur est trop loin et hors de portée, Apple vous offre la possibilité d’activer la fonction Lost Mode. Ce faisant, votre objet peut être localisé par plus d’un milliard d’iPhone et d’iPad actifs dans le monde de manière anonyme. Si un autre appareil le trouve, il enverra son emplacement au réseau iCloud d’Apple et vous le recevrez sur votre mobile.

Et vous n’avez pas à vous soucier de son autonomie. Fonctionne avec une batterie ronde standard qui dure un an Et il peut être facilement remplacé une fois épuisé. Votre iPhone ou iPad vous avertira lorsque la batterie est faible afin que vous puissiez la changer.

